«Байден хлопнет крышкой гроба»: в Госдуме высказались о разрешении бить вглубь РФ

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Президент США Джо Байден угробит себя и множество людей своим разрешением для ВСУ бить западным дальнобойным оружием вглубь России. Об этом заявил глава думского Комитета по обороне Андрей Картаполов в беседе с SHOT.
«Байден, видимо, хотел хлопнуть дверью. Скорее всего, он хлопнет крышкой собственного гроба и утащит за собой много-много-много людей. Но это их проблемы и их выбор. Мы знаем, что мы должны делать», — отметил Картаполов.По его словам, возможный ответ на такой шаг Запада ранее озвучивал президент РФ Владимир Путин — это будет означать прямое участие НАТО в конфликт с Россией.
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