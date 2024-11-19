«Мы уже выиграли»: Алаудинов оценил разрешение США бить по территории России

Апти Алаудинов (Фото: официальный TG-канал А. Алаудинова)
Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов, который сейчас лично принимает участие в боях в Курской области, заявил, что разрешение США использовать ракеты ATACMS для ударов вглубь России, в том числе и по Курской области, уже ничего не меняет и обращать на это внимание не нужно, его слова публикует Telegram-канал «Россия — страна героев!».
«Не думайте об СВО, СВО мы уже выиграли. Кто бы что не говорил. Кто-то разрешил бить вглубь чем-то. Ну и сколько у них этих ракет? Сколько у них чего? Ничего это не меняет. Что бы не происходило, Россия СВО уже бесповоротно выиграла!», — заявил Алаудинов.
Напомним, 17 ноября стало известно, что действующий лидер Соединенных Штатов Джо Байден впервые разрешил Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь территории РФ. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин сказал, что если ВСУ ударят вглубь России ракетами США, то РФ будет вынуждена ответить.
Читайте также:
Стала известна реакция Макрона на разрешение США бить по России
Журавлев: Байден хочет испортить жизнь Трампу разрешением ВСУ бить вглубь РФ
Политолог Фельдман объяснил разрешение Байдена использовать ВСУ ATACMS
Элина Позднякова