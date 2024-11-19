«Мы уже выиграли»: Алаудинов оценил разрешение США бить по территории России

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов, который сейчас лично принимает участие в боях в Курской области, заявил, что разрешение США использовать ракеты ATACMS для ударов вглубь России, в том числе и по Курской области, уже ничего не меняет и обращать на это внимание не нужно, его слова публикует Telegram-канал «Россия — страна героев!».