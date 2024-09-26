Байден поручил Пентагону расширить подготовку украинских пилотов F-16

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Президент США Джо Байден распорядился расширить подготовку украинских пилотов истребителей F-16. Об этом сообщается на сайте Белого дома.
Глава государства отметил, что поручил Пентагону расширить подготовку пилотов из Украины. В рамках этого поручения в следующем году в США выучатся ещё 18 украинских лётчиков.
Байден указал на то, что такие меры принимаются для улучшения потенциала ВВС Украины.
По данным издания The Wall Street Journal, в настоящее время небольшое число пилотов из Украины продолжают обучаться на базах в США, Румынии и Дании. Точное количество военных не приводится. Западные и украинские чиновники утверждают, что уже через несколько месяцев у ВСУ будет достаточно лётчиков, которые смогут управлять целой эскадрильей американских истребителей F-16.
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Байден указал на то, что такие меры принимаются для улучшения потенциала ВВС Украины.
По данным издания The Wall Street Journal, в настоящее время небольшое число пилотов из Украины продолжают обучаться на базах в США, Румынии и Дании. Точное количество военных не приводится. Западные и украинские чиновники утверждают, что уже через несколько месяцев у ВСУ будет достаточно лётчиков, которые смогут управлять целой эскадрильей американских истребителей F-16.
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Анастасия Чинкова