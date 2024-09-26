ВКС РФ «Кинжалами» ударили по двум опоздавшим на взлёт F-16

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Российская авиация из засады нанесла мощный удар гиперзвуковым авиационным ракетным комплексом «Кинжал» по двум американским истребителями F-16 на аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области. Об этом сообщает Telegram-канал «Военное дело».
Отмечается, что оба истребителя, переданные Киеву Нидерландами, опоздали на взлётно-посадочную полосу, поэтому стали мишенями для российских ракет. Также на этом аэродроме остались самолёты Су-24.
В операции по уничтожению украинской авиатехники участвовали два истребителя МИГ-31К, которые после успешно проведённой операции вернулись на запасной аэродром. Поставленная перед ними задача была выполнена в полном объёме.
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Анастасия Чинкова