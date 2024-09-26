Разгром ВСУ в Курской области, штурм Угледара, удары ВС РФ по Харькову: последние новости СВО

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Российские войска нанесли удары по промышленным объектам в четырех районах Харькова и по пребывающим резервам ВСУ в Чугуеве. В Купянске готовится атака на позиции противника на западном берегу Оскола, где продолжаются упорные бои. О последних событиях в зоне проведения СВО и ситуации в Курской области расскажет редакция «Радио 1».
Харьковское направление
ВС РФ уничтожили дальнобойную РСЗО «Вампир», которую использовали украинские войска для атак на Белгород. Согласно информации телеграм-канала «Zаписки Vетерана», происходит охота на вторую установку. Портал «Рыбарь» сообщает о поражении объектов ВСУ в разных регионах Украины.
Удары пришлись на промзону в Сумах и Харьковской области.
На Слобожанском направлении идут бои к северу от агрегатного завода в Волчанске, где противник пытается вернуть утраченные позиции в Глубоком. На Лиманском направлении российские штурмовые группы продвигаются к западным окраинам Макеевки, в то время как южнее идет борьба за Невское.
Донецкое направление
На Донецком направлении силы РФ увеличили свою зону контроля к северу от Цукурино. Одновременно на подступах к Курахово идут ожесточенные сражения. В Южнодонецком районе продолжаются бои за Угледар, российские войска делают попытки укрепить свои позиции на восточных окраинах города. В то же время Вооруженные силы РФ постепенно захватывают под огневой контроль маршруты снабжения противника в этом регионе.
Использование «Солнцепёков» и ФАБов позволило успешно обезвредить опорный пункт противника в Угледаре. В рамках операции город был окружен с флангов, и позиции украинских войск на востоке и западе уже находятся под контролем ВС РФ. По имеющимся данным, у ВСУ осталась лишь одна грунтовая дорога для выхода из города.
«После нескольких недель активных наступлений российских войск Угледар оказался почти полностью окружен. К концу вчерашнего дня оставался лишь узкий коридор и одна дорога на север для возможного выхода. Сейчас и она находится под нашим огневым контролем, пути отступления врага ограничены только полями. Удары артиллерии всех типов и авиации по Угледару значительно усилились, также поступают кадры с нашими передовыми подразделениями», — сообщает телеграм-канал «Два майора».
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Курская область
Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают действия по разгрому группировки противника, сообщает Минобороны РФ.
По информации телеграм-канала «Рыбарь», ВС РФ громят вражескую технику в Курской области. На этот раз зафиксировано уничтожение БТР западного производства и грузовика. Тела украинских солдат, лежащие вдоль дорог, никто не спешит забирать.
В направлении Веселого в Глушковском районе идут боестолкновения. В Кореневском районе русские войска нанесли авиаудар ФАБ-3000 по лесополосе южнее Ольговки. Поражены позиции ВСУ севернее Новоивановки. Продолжаются бои на окраинах Любимовки. В Суджанском районе отмечено применение БПЛА «Молния в районе Черкасской Конопельки, в результате прямого попадания выведена из строя одна из украинских ББМ. Идут сражения на окраине Дарьино и Николаево-Дарьино.
Купянское направление
На Купянском направлении продолжается наступление ВС РФ. Один из командиров украинской 3-й штурмовой бригады подтвердил установление контроля над Песчаным российскими войсками. По его словам, ВС РФ стремятся к реке Оскол. Ситуация в зоне ответственности 3-й штурмовой бригады остаётся крайне напряжённой. Противник слегка изменил свои подходы, вновь прибегнув к активным наступательным действиям, но теперь уже с применением техники. Это включает в себя как танки, так и бронетранспортеры, боевые машины пехоты, МТ-ЛБ, а также колесную и мототехнику, включая мотоциклы и мопеды. Кроме того, штурмовые группы действуют в обход.
В настоящее время расстояние до реки Оскол для российских войск составляет около двух километров.
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