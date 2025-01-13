«Возвращение на родину»: украинская спортсменка сбежала в Россию после призыва

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Четырёхкратная чемпионка Украины, мастер спорта международного класса по гребле Лариса Жалинская сбежала из страны в Россию после того, как её насильно призвали в национальную гвардию Украины.
Спортсменка является уроженкой Запорожской области. Она рассказала, что с территории Украины смогла уехать по загранпаспорту в Польшу. Затем перебралась в Белоруссию, из которой доехала до Москвы.
Жалинская в беседе с RT отметила, что одной из самых сложных задач было накопить средства на побег с Украины. Сделать это было не просто, поскольку в её части процветало взяточничество, и половина зачисляемой суммы отдавалась офицерам.
В настоящее время её действия многие рассматривают как побег, однако она сама считает это возвращением на родину. Также она подчеркнула, что является русской по национальности, всегда разговаривала на этом языке и закончила русскую школу имени А.С. Пушкина в Запорожье.
Спортсменка добавила, что её долгое время приходилось ждать момента побега, чтобы не вызвать подозрений в воинской части. Однако ей повезло, поскольку в 2024 году женщинам-военным разрешили проводить отпуск заграницей, по туристическим путёвкам. Она приобрела путёвку в Чехию. А затем сделала второй загранпаспорт, не сообщив об этом в части. Именно по нему ей удалось бежать.
Жалинская отметила, что друзья из России помогали ей находить перевозчиков для пересечения границы и покупать билеты.
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Жалинская в беседе с RT отметила, что одной из самых сложных задач было накопить средства на побег с Украины. Сделать это было не просто, поскольку в её части процветало взяточничество, и половина зачисляемой суммы отдавалась офицерам.
В настоящее время её действия многие рассматривают как побег, однако она сама считает это возвращением на родину. Также она подчеркнула, что является русской по национальности, всегда разговаривала на этом языке и закончила русскую школу имени А.С. Пушкина в Запорожье.
Спортсменка добавила, что её долгое время приходилось ждать момента побега, чтобы не вызвать подозрений в воинской части. Однако ей повезло, поскольку в 2024 году женщинам-военным разрешили проводить отпуск заграницей, по туристическим путёвкам. Она приобрела путёвку в Чехию. А затем сделала второй загранпаспорт, не сообщив об этом в части. Именно по нему ей удалось бежать.
Жалинская отметила, что друзья из России помогали ей находить перевозчиков для пересечения границы и покупать билеты.
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Анастасия Чинкова