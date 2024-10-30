Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Байден сделал заявление о ВСУ и Украине

Байден сделал заявление о ВСУ и Украине

Байден: боевики ВСУ должны ударить по бойцам из КНДР при входе тех на Украину
Фото: istockphoto/Yaraslau Mikheyeu

Фото: istockphoto/Yaraslau Mikheyeu

Боевики ВСУ должны бить по северокорейским военным, если те зайдут на украинскую территорию, заявил президент США Джо Байден в разговоре с прессой. Расшифровка опубликована на сайте Белого дома.
«Если они зайдут на территорию Украины, да», — произнес заокеанский лидер.
В расшифровке также указывается, что американский политик встревожен в связи с якобы присутствием сил КНДР под Курском.



Перед этим в Минобороны США выражали мнение, что две тысячи военнослужащих из Северной Кореи якобы уже направили в Курский регион, в то время как в РФ их якобы перебросили в количестве примерно в десять тысяч. Как утверждается, большая часть проходит обучение на востоке РФ.

Читайте также:

Танкисты ВС РФ угнали украинский танк, мешавший прорыву обороны в Курахово

Тульские десантники не дали прорваться технике ВСУ в район Курской области

Украинский пленный рассказал о подготовке военных инструкторами стран НАТО
#мир
#украина
#война
#сво
#всу
#кндр
#конфликт
#сша
#пентагон
#джозеф байден
#новости
Огнеметные системы «ТОС-2» в зоне СВО получили «невидемое» покрытие
«Росэлектроника»: начаты поставки «Тосочки» с новой маскировкой
30 октября 2024, 11:49

Фото: iStock/Dmitry Shchukin

Огнеметные системы ТОС-2, также известные как «Тосочка», получили маскировочное покрытие, способное поглощать радиоволны и скрывать технику от инфракрасного наблюдения, защищать ее от высокоточного вооружения. Холдинг «Росэлектроника» сообщил, что первые комплекты уже используются в зоне СВО с большой эффективностью.
Система «Тосочка» служит как средство зачистки зданий и сооружений на поле, различного вида легкобронированной техники.

Благодаря новой технологии ТОС-2 можно скрыть от обнаружения во многих условиях: не только во время стоянки, но также при перемещении и в бою. Радиопоглощающие ткани и панели, из которых состоит маскировка, способствуют легкому и свободному передвижению техники.

Читайте также:

Минобороны показало видео удара ТОС-2 «Тосочка» по живой силе ВСУ

ВСУ сформировали подразделение для охоты на российские огнеметные системы

Российские танки вошли в пятёрку лучших боевых машин мира 2024 года
#технологии
#сво
#вооружения
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВС РФ ударили по зданию Генштаба ВСУ в Киеве
Экс-депутат Рады сообщил о повреждении одного из зданий Генштаба ВСУ
30 октября 2024, 11:41

Фото: iStock/Vadven

Одно из зданий ВСУ в Киеве было повреждено в результате падения обломков беспилотника. Об этом сообщил бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук*.
«Ночью было попадание по одному из зданий Генерального штаба ВСУ», — написал Мосийчук* в своем Telegram-канале.

Он также приложил фото с места происшествия. Других подробностей бывший нардеп не привел.

Вечером в пятницу, 25 октября, в Киеве также прозвучали взрывы. Они произошли во время действия режима чрезвычайной ситуации. Мэр города Виталий Кличко заявил, что взрыв произошел в Соломенском районе.

Позднее выяснилось, что в один из домов залетел беспилотник. В результате начался пожар.

Читайте также:

В Киеве снесут памятники Булгакову, Ахматовой и Глинке

В Одессе произошел масштабный пожар после сообщений о взрыве

В Киеве прогремела серия взрывов


* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
#памятники
#фото
#происшествия
#telegram
#всу
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Мать школьницы в Крыму привлекут к ответу за дискредитацию ВС РФ ее дочерью
30 октября 2024, 11:28

Фото: istockphoto/blinow61

За незаконное видео, которое дискредитирует ВС РФ и оскверняет государственный флаг, выложенное школьницей из Крыма, ответит ее мать. Как сообщили в пресс-службе МВД по региону, инцидент произошел в городе Саки. Правоохранители уточнили, что запись нашли в соцсети. Ее выложила десятилетняя ученица местной школы.
«В отношении женщины составлен административный протокол по статье о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Все собранные сотрудниками полиции материалы будут переданы для рассмотрения в административную комиссию по делам несовершеннолетних города Саки», — пояснили в полиции.

Ранее сообщалось, через какие города прошла линия обороны ВСУ. Информацию предоставил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Читайте также:

Пленный рассказал, как ВСУ отправили оборонять якобы отбитый у РФ поселок

Украинский пленный рассказал о подготовке военных инструкторами стран НАТО

Первый удар ВСУ по Чечне, контратаки в Курской области, взятие ВС РФ Селидово: последние новости СВО
#мир
#россия
#крым
#сво
#вс рф
#война
#школьники
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Пленный рассказал, как ВСУ отправили оборонять якобы отбитый у РФ поселок
30 октября 2024, 11:16

Фото: iStock/Sinenkiy

Пленный военнослужащий командир 3-го взвода 3-й роты 120-го батальона бригады ВСУ Александр Долматов рассказал о приказе командования оборонять поселок Золотая Нива, который находится под контролем армии России. Об этом информирует ТАСС.
По словам пленного, его вместе с сослуживцами обманом отправили в этот населенный пункт. Долматов рассказал, что техника не доехала до села, а украинских солдат «выбросили на обочине около Золотой Нивы».

Военнопленный уточнил, что был в составе бригады, которая ранее сбежала с позиций в населенном пункте. Этому предшествовало бегство боевиков ВСУ с первой линии обороны, после чего, как отметил Долматов, оголился фронт на второй линии.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

Читайте также:

Украинский пленный рассказал о подготовке военных инструкторами стран НАТО

Первый удар ВСУ по Чечне, контратаки в Курской области, взятие ВС РФ Селидово: последние новости СВО

Российский снайпер рассказал о бегущих из Угледара группами бойцах ВСУ
#техника
#всу
#вс рф
#солдат
#удар
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Танкисты ВС РФ угнали украинский танк, мешавший прорыву обороны в Курахово
30 октября 2024, 11:05

Фото: iStock/Evgeny555

Танкисты 5-й бригады 51-й армии угнали танк ВСУ, который мешал прорыву обороны в Курахово. Об этом сообщил Военкор Александр Сладков в своем Telegram-канале.
Он пояснил, что ВСУ мощно укрепили Курахово, вырыв по всей линии обороны противотанковый ров, укрепили ее бетонными «зубьями дракона» и опутали все стальной проволокой, в которой может запутаться даже танк.

Однако бойцам 5-й бригады удалось пробить в обороне противника проход. Тогда украинские командиры заткнули пролом украинским танком. При этом экипаж танка попытался скрыться, но был уничтожен российскими бойцами. В это же время два мотоциклиста 5-й бригады сажают за собой двоих наших танкистов и мчатся к брошенному украинскому танку.

«Ссаживаясь, путаясь в размётанном МЗП танкисты добегают до линии обороны, заскакивают в украинский танк, запускают его и отгоняют в сторону жилого сектора. Украинские артиллеристы попадают в танк несколько раз, и он застревает в развалинах Курахово», — пишет Сладков.

Он отметил, что проход в обороне противника был снова освобожден для дальнейших российских атак.

Читайте также:

Тульские десантники не дали прорваться технике ВСУ в район Курской области

Первый удар ВСУ по Чечне, контратаки в Курской области, взятие ВС РФ Селидово: последние новости СВО

Рогов: линия обороны ВСУ в Запорожской области прошла через мирные города
#новости
#сво
#всу
#вс рф
#танк
#удар
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Тульские десантники не дали прорваться технике ВСУ в район Курской области
30 октября 2024, 10:27

Фото: iStock/Leonid Ikan

Тульские бойцы ВДВ не дали прорваться технике ВСУ в Глушковский район курского приграничья. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«Расчетом беспилотных летательных аппаратов крылатой пехоты была обнаружена боевая бронированная техника ВСУ, движущаяся в направлении наших оборонительных позиций. Координаты были оперативно переданы артиллеристам-десантникам для их уничтожения», — говорится в сообщении.

После этого по технике противника были нанесены удары осколочно-фугасными и кумулятивными боеприпасами расчетом самоходных гаубиц «Гвоздика». Огонь велся с закрытых огневых позиций. Таким образом, часть военной техники ВСУ была уничтожена, в том числе и экземпляры западного производства.

Читайте также:

Первый удар ВСУ по Чечне, контратаки в Курской области, взятие ВС РФ Селидово: последние новости СВО

Российский снайпер рассказал о бегущих из Угледара группами бойцах ВСУ

Десант предотвратил попытку прорыва ВСУ в Глушковский район Курской области
#техника
#новости
#всу
#вс рф
#удар
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Украинский пленный рассказал о подготовке военных инструкторами стран НАТО
Пленный ВСУ Лукьянов: украинцев в Британии тренировали инструкторы 8 стран НАТО
30 октября 2024, 09:55

Фото: iStock/Michele Ursi

Солдат ВСУ на полигонах в Британии готовят инструкторы из как минимум восьми стран НАТО. Об этом заявил пленный военнослужащий 113-й отдельной бригады территориальной обороны украинской армии Александр Лукьянов, пишет ТАСС.
По его словам, он также проходил подготовку в Великобритании. Экс-военный ВСУ рассказал, что его обучали инструкторы из Румынии, Финляндии и Британии.

Уточняется, что Лукьянов проходил службу в 113-й отдельной бригаде территориальной обороны украинской армии.

Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии, политолог Гленн Дисен сообщил, что для НАТО из-за краха ВСУ остаются только две возможные стратегии: альянс либо пойдёт на мирные переговоры, либо на войну с Россией. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Российский снайпер рассказал о бегущих из Угледара группами бойцах ВСУ

На Западе сделали заявление о судьбе Зеленского

ВСУ угрожают проведением медицинских опытов над российским пленным
#мужчина
#нато
#всу
#переговоры
#вс рф
#спецоперация
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Первый удар ВСУ по Чечне, контратаки в Курской области, взятие ВС РФ Селидово: последние новости СВО
30 октября 2024, 09:54

Фото: istock/shock

ВСУ впервые с начала спецоперации на Украине нанесли удар по объекту, расположенному в Чеченской Республике. В Курской области группировка противника идет в «самоубийственные штурмы» и теряет личный состав. О других новостях с фронта читайте в материале «Радио 1».

Курская область


Телеграм-канал «Два майора» сообщает, что российские силы нанесли удар по украинским войскам, сосредоточившимся у границы с Сумской областью в районе населенного пункта Журавки.

«Южнее нашего населенного пункта Дарьино противник скопился у границы. Отряд „Смуглянки“ оперативно навел на цель самолеты ВКС России. После удара в украинских новостях сообщали о большом количестве убитых и раненых», — говорится в посте.

Минобороны РФ пока не прокомментировало эту информацию.

По информации портала Mash, более 100 бойцов ВСУ были уничтожены при попытке покинуть окружение в районе села Погребки в Курской области. Сообщается, что около 300 военнослужащих пытались вырваться в сторону Малой Локни ночью без тяжелой техники, но были поражены артиллерийским огнем и ударами с дронов. Кроме того, еще 25 человек погибли в результате трех неудачных атак на позиции российских войск в районе Новоивановки. Украинские издания указывают, что после таких потерь практически прекратила свое существование некогда элитная 22-я ОМБр ВСУ, которая одной из первых вошла в Курскую область, понеся потери около 80% от первоначальной численности в 3500–4000 бойцов.

Согласно данным радиоперехватов, офицеры ВСУ массово покидают Курскую область, игнорируя приказ командования «стоять до последнего».
Фото: istockphoto/dr_evil


Удар ВСУ по Чечне


Впервые за время специальной военной операции украинские беспилотные летательные аппараты атаковали Чеченскую Республику. Дроны достигли Гудермеса, где находится Российский университет спецназа. Глава региона Рамзан Кадыров сообщил, что никто не пострадал, так как беспилотник попал в пустующее здание. Он также заверил, что ответ на действия боевиков последует, и отдал приказ чеченским военным не брать в плен сотрудников СБУ.


Покровское направление


На Покровском направлении продолжается продвижение подразделений Вооруженных сил РФ к северу от Богоявленки в сторону Трудового. Бои продолжаются в Катериновке, и после обвала фронта ВСУ на этом участке наблюдаются высокие темпы наступления российских войск.


Купянское направление


На Купянском направлении идут бои в районе Колесниковки. В Кругляковке, после успешных наступательных действий войска России закрепляются на позициях, подтягивают тылы и расширяют зону контроля.

Российский боец Аид назвал освобождение Суджи лишь вопросом времени
Российский боец Аид назвал освобождение Суджи лишь вопросом времени


Донецкое направление


ВС РФ освободили несколько населённых пунктов в Донецкой Народной Республике. В Министерстве обороны сообщили о взятии Селидова. Бойцы группировки «Центр» также заняли Доброволье, Горняк и Катериновку. Военкор Александр Коц отметил, что потеря Горняка негативно сказалась на Киеве, так как город содержит несколько важных угольных шахт. Кроме того, в Горняке находится 190-метровая телевышка, которую противник использовал в качестве ретранслятора радиосигнала.


Кураховское направление


Обострение на Кураховском направлении создает для украинской армии множество стратегических проблем, в то время как российское командование эффективно увеличивает давление. Операции с флангов, набирающие силу, вновь ставят ВСУ перед сложным выбором: рисковать окружением или отступать, теряя позиции. Эта тактика уже показала свою эффективность, заставляя противника принимать решения, выгодные российской стороне.

Читайте также:

Российский снайпер рассказал о бегущих из Угледара группами бойцах ВСУ

Десант предотвратил попытку прорыва ВСУ в Глушковский район Курской области

ВСУ применили особую тактику при ударе дроном по автобусу в Горловке
#минобороны рф
#беспилотник
#вкс
#операции
#рамзан кадыров
#всу
#вс рф
#курская область
#сбу
#дроны
#сводкасво
#статьи
#запорожская область
#харьковская область
#чечня
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВСУ якобы атаковали город Железногорск Курской области
30 октября 2024, 09:39

Фото: iStock/N-sky

В городе Железногорск Курской области произошла атака, предположительно осуществленная Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом информирует Telegram-канал Baza.
Сообщается, что инцидент произошел во дворе одного из жилых домов, в результате чего начался пожар. Повреждения получили фасад многоэтажного здания, детская площадка и несколько автомобилей, припаркованных рядом.

По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал. На месте происшествия работают экстренные службы, которые занимаются ликвидацией последствий и выяснением обстоятельств случившегося.

Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. По мнению аналитиков, радикалы таким образом хотят показать своим западным хозяевам, что способны нанести ущерб России. Поскольку неонацисты не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.

Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Рогов: линия обороны ВСУ в Запорожской области прошла через мирные города

Многие жители северной части Киевской области внезапно «переселились» в Белоруссию

Десант предотвратил попытку прорыва ВСУ в Глушковский район Курской области
#жители
#всу
#пво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковье ищет медработников