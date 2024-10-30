Байден сделал заявление о ВСУ и Украине

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Боевики ВСУ должны бить по северокорейским военным, если те зайдут на украинскую территорию, заявил президент США Джо Байден в разговоре с прессой. Расшифровка опубликована на сайте Белого дома.
«Если они зайдут на территорию Украины, да», — произнес заокеанский лидер.В расшифровке также указывается, что американский политик встревожен в связи с якобы присутствием сил КНДР под Курском.
Перед этим в Минобороны США выражали мнение, что две тысячи военнослужащих из Северной Кореи якобы уже направили в Курский регион, в то время как в РФ их якобы перебросили в количестве примерно в десять тысяч. Как утверждается, большая часть проходит обучение на востоке РФ.
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Никита Кротов