Танкисты ВС РФ угнали украинский танк, мешавший прорыву обороны в Курахово

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Танкисты 5-й бригады 51-й армии угнали танк ВСУ, который мешал прорыву обороны в Курахово. Об этом сообщил Военкор Александр Сладков в своем Telegram-канале.
Он пояснил, что ВСУ мощно укрепили Курахово, вырыв по всей линии обороны противотанковый ров, укрепили ее бетонными «зубьями дракона» и опутали все стальной проволокой, в которой может запутаться даже танк.
Однако бойцам 5-й бригады удалось пробить в обороне противника проход. Тогда украинские командиры заткнули пролом украинским танком. При этом экипаж танка попытался скрыться, но был уничтожен российскими бойцами. В это же время два мотоциклиста 5-й бригады сажают за собой двоих наших танкистов и мчатся к брошенному украинскому танку.
Он отметил, что проход в обороне противника был снова освобожден для дальнейших российских атак.
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Однако бойцам 5-й бригады удалось пробить в обороне противника проход. Тогда украинские командиры заткнули пролом украинским танком. При этом экипаж танка попытался скрыться, но был уничтожен российскими бойцами. В это же время два мотоциклиста 5-й бригады сажают за собой двоих наших танкистов и мчатся к брошенному украинскому танку.
«Ссаживаясь, путаясь в размётанном МЗП танкисты добегают до линии обороны, заскакивают в украинский танк, запускают его и отгоняют в сторону жилого сектора. Украинские артиллеристы попадают в танк несколько раз, и он застревает в развалинах Курахово», — пишет Сладков.
Он отметил, что проход в обороне противника был снова освобожден для дальнейших российских атак.
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Элина Позднякова