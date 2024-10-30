Тульские десантники не дали прорваться технике ВСУ в район Курской области

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Тульские бойцы ВДВ не дали прорваться технике ВСУ в Глушковский район курского приграничья. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«Расчетом беспилотных летательных аппаратов крылатой пехоты была обнаружена боевая бронированная техника ВСУ, движущаяся в направлении наших оборонительных позиций. Координаты были оперативно переданы артиллеристам-десантникам для их уничтожения», — говорится в сообщении.
После этого по технике противника были нанесены удары осколочно-фугасными и кумулятивными боеприпасами расчетом самоходных гаубиц «Гвоздика». Огонь велся с закрытых огневых позиций. Таким образом, часть военной техники ВСУ была уничтожена, в том числе и экземпляры западного производства.
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Элина Позднякова