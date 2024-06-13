ВС РФ уничтожили снабжавший артиллерию ВСУ мост у Харькова

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ВС РФ ударили по мосту в районе Старого Салтова Харьковской области, который использовался для снабжения артиллерии ВСУ.
Сообщение публикует Telegram-канал «Военкоры Русской весны» (RusVesna).
По данным канала, удар был нанесен высокоточной ракетой Х-38МЛЭ. Он пришелся по мосту через Печенежское водохранилище — важной артерии снабжения для Вооруженных сил Украины.
Отмечается, что несколько пролетов моста из-за ракетного удара ушли под воду.
Ранее стало известно, что ВС РФ нанесли одиночный ракетный удар по Николаеву. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что, вероятно, произошло поражение склада взрывчатых веществ.
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По данным канала, удар был нанесен высокоточной ракетой Х-38МЛЭ. Он пришелся по мосту через Печенежское водохранилище — важной артерии снабжения для Вооруженных сил Украины.
Отмечается, что несколько пролетов моста из-за ракетного удара ушли под воду.
Ранее стало известно, что ВС РФ нанесли одиночный ракетный удар по Николаеву. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что, вероятно, произошло поражение склада взрывчатых веществ.
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Алёна Самарева