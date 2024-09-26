Байден: США передадут Украине управляемые авиабомбы JSOW

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Президент США Джозеф Байден заявил о решении Белого дома передать Киеву планирующие управляемые авиационные бомбы Joint Standoff Weapon (JSOW). По его словам, это усилит возможности Украины в сфере нанесения дальних ударов.
Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома. Отмечается, что эти бомбы можно сбрасывать с истребителей-бомбардировщиков F-16. При пуске с большой высоты эти управляемые боеприпасы способны поражать цели на расстоянии до 130 километров.
Кроме того, Байден поручил Пентагону восстановить и передать Украине дополнительную батарею ПВО Patriot и ракеты для этих систем.
Также из релиза следует, что американский президент дал распоряжение оборонному ведомству расширить программу обучения украинских пилотов управлению самолётами F-16. В 2025 году планируется дополнительно подготовить 18 пилотов.
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Кроме того, Байден поручил Пентагону восстановить и передать Украине дополнительную батарею ПВО Patriot и ракеты для этих систем.
Также из релиза следует, что американский президент дал распоряжение оборонному ведомству расширить программу обучения украинских пилотов управлению самолётами F-16. В 2025 году планируется дополнительно подготовить 18 пилотов.
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Александр Бойцов