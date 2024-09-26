Военный аналитик Бутырин: США передадут Украине небольшую партию авиабомб JSOW

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Военный обозреватель Александр Бутырин считает, что США передадут Украине небольшое число управляемых авиабомб JSOW. Так он прокомментировал решение президента США Джо Байдена передать Киеву очередное оружие.
По его словам, заявление Байдена является очередной эскалацией конфликта, которая повлечёт за собой ответ со стороны России.
Он считает, что Киев получит лишь небольшое число этих снарядов, пояснив, что авиабомбы сбрасываются с самолетов, а превосходство в небе на стороне ВС РФ. Кроме того, эти бомбы невозможно запустить с территории Украины. Истребителю ВСУ для этого придется зайти в зону действия российский ПВО, что грозит моментальным поражением самолета.
По мнению Бутырина, авиабомбы адаптированы под F-16, которые Киев уже получил.
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«Сами же управляемые авиабомбы — в них нет ничего такого экстраординарного или критичного, Россия и её вооружённые силы готовы к отражению атаки данных авиабомб. Другой вопрос, какое количество будет передано, потому что, как всегда, заявляют об этом очень громко, а передача самого вооружения растягивается на месяцы и иногда и на годы», — заявил Бутырин в беседе с RT.
Он считает, что Киев получит лишь небольшое число этих снарядов, пояснив, что авиабомбы сбрасываются с самолетов, а превосходство в небе на стороне ВС РФ. Кроме того, эти бомбы невозможно запустить с территории Украины. Истребителю ВСУ для этого придется зайти в зону действия российский ПВО, что грозит моментальным поражением самолета.
По мнению Бутырина, авиабомбы адаптированы под F-16, которые Киев уже получил.
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Элина Позднякова