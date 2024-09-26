Аналитик Подберёзкин допустил передачу Киеву фосфорных боеприпасов от США

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Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин не исключил возможную передачу США Украине фосфорных зажигательных снарядов.
«Дело в том, что это опасные боеприпасы, запрещённые к использованию международной конвенцией. Они могут гореть при любых условиях, если, предположим, какая-то часть боеприпаса попадает на тело человека или на одежду, она прогорает вплоть до костей», — рассказал Подберезкин в беседе с RT.
Он подчеркнул, что это совершенно негуманное оружие, которое ранит человека так, что его потом невозможно вылечить.
Специалист объяснил, что передача подобного оружия Украине связана с нехваткой обычных боеприпасов у США, несмотря на увеличение их производства. А фосфорные боеприпасы остались там ещё со времён войны во Вьетнаме в огромном количестве, которые надо куда-то девать, заключил Подберезкин.
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