Байден тайно запросил огромную сумму на дополнительную помощь для Украины

Джо Байден (Фото: kremlin.ru)
Президент США Джо Байден тайно запросил у Конгресса дополнительные 24 миллиарда долларов. Их предполагается направить на восполнение запасов Пентагона и помощь Украине, сообщает Politico, ссылаясь на документ бюджетного управления Белого дома.
Рассмотрение обращения, вероятно, состоится в декабре.
Большая часть запрашиваемых средств, около двух третей, будет направлена на восстановление запасов американского оружия, часть которого ранее уже была передана Украине.
Остальные 8 миллиардов предназначены для инициативы поддержки Украины.
Документ оформлен как часть нового этапа правительственного финансирования, который может быть принят в ближайший месяц.
Передача помощи Украине осуществляется двумя основными способами: через инициативу PDA, которая предполагает отправку имеющегося вооружения, и USAI, направленную на закупку нового оборудования.
Нынешняя администрация Байдена планирует выделить все согласованные средства до конца президентского срока, который завершается в январе 2025 года.
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Большая часть запрашиваемых средств, около двух третей, будет направлена на восстановление запасов американского оружия, часть которого ранее уже была передана Украине.
Остальные 8 миллиардов предназначены для инициативы поддержки Украины.
Документ оформлен как часть нового этапа правительственного финансирования, который может быть принят в ближайший месяц.
Передача помощи Украине осуществляется двумя основными способами: через инициативу PDA, которая предполагает отправку имеющегося вооружения, и USAI, направленную на закупку нового оборудования.
Нынешняя администрация Байдена планирует выделить все согласованные средства до конца президентского срока, который завершается в январе 2025 года.
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Мария Моисеева