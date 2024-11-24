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Нынешний хозяин Белого дома Джо Байден разрешил Киеву бить по России, чтобы спутать планы новоизбранному президенту США Дональду Трампу, рассказал в беседе с РИА Новости политолог Евгений Михайлов.
«Байден перед своим уходом решил максимально спутать планы приходящему Трампу, связанные с урегулированием конфликта на Украине. Байден, невзирая на глобальные риски, подложил Трампу свинью», — прокомментировал аналитик.Он добавил, что напряженность в украинском конфликте необходима лидерам Евросоюза и текущей американской власти. Михайлов резюмировал, что в правящих кругах Запада никому не хочется признать ошибочность помощи Украине, поэтому там продолжают «надеяться на чудо».
Ранее сообщалось, почему США публично не пригласили Киев в НАТО.
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Никита Кротов