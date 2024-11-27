Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся под следствием по обвинению в государственной измене, высказал на своем YouTube-канале предположение о том, что президент Владимир Зеленский стремится сократить население Украины до 10 миллионов человек для упрощения интеграции в Европейский союз.