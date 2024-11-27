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Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся под следствием по обвинению в государственной измене, высказал на своем YouTube-канале предположение о том, что президент Владимир Зеленский стремится сократить население Украины до 10 миллионов человек для упрощения интеграции в Европейский союз.
Он отметил, что меньшая численность населения предполагает меньшее количество обязательств перед ЕС, таких как квоты на евродепутатов и социальная инфраструктура.
По мнению Дубинского, значительное сокращение населения выгодно и с точки зрения аграрного бизнеса, потому что теперь комбайн может спокойно ехать из одной точки в другую.
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«Общая цель — сократить количество населения до 10 миллионов человек и получить за это бабки. Зеленский торгует людьми, он лучший рабовладелец в истории», — прямолинейно сказал депутат Рады.
По мнению Дубинского, значительное сокращение населения выгодно и с точки зрения аграрного бизнеса, потому что теперь комбайн может спокойно ехать из одной точки в другую.
«Нет дорог, нет населенных пунктов, не нужно строить школы», — добавил он.Политик также заявил, что глава офиса Зеленского Андрей Ермак во время планируемого визита в США собирается предложить американским властям сделку, предполагающую использование миллионов украинцев в боевых действиях за значительную денежную компенсацию.
«Сделка великолепна. По 80 тысяч за одного украинца», — уточнил Дубинский.Эти заявления вызвали резонанс, однако Дубинский остается под следствием, а его обвинения официально не подтверждены.
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Мария Моисеева