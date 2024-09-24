Байден упомянул Путина единожды на Генассамблее ООН, а Украину — 9 раз

Фото: сайт Кремля
Президент США Джо Байден во время выступления на Генассамблее ООН сегодня, 24 сентября, 9 раз упомянул в своей речи Украину и единожды — президента России Владимира Путина. Об этом сообщает ТАСС и РИА Новости, корреспонденты которых и занимались подсчетами в 25-минутной речи Байдена. Американский лидер также в очередной раз призывал участников оказать помощь киевскому режиму.
Отмечается, что фамилию российского лидера Байден упомянул во время необоснованных обвинений в его сторону в стремлении «разрушить Украину».
Ранее Байден проигнорировал вопрос о готовности США к возможной войне с Россией в случае, если Вашингтон даст Киеву разрешение использовать западное оружие для ударов вглубь российской территории, а также пошутил, что на вид ему 40 лет, хоть он и является старейшим президентом США.
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«Хорошая новость заключается в том, что война Путина провалилась в своем главном замысле. Он стремился разрушить Украину, но Украина по-прежнему свободна. Он пытался ослабить НАТО, но теперь НАТО стало больше, сильнее и более объединенным, чем когда-либо, с двумя новыми членами — Финляндией и Швецией», — заявил он.
Ранее Байден проигнорировал вопрос о готовности США к возможной войне с Россией в случае, если Вашингтон даст Киеву разрешение использовать западное оружие для ударов вглубь российской территории, а также пошутил, что на вид ему 40 лет, хоть он и является старейшим президентом США.
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Данил Пономарев