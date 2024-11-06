Кандидат в еврокомиссары намерен подготовить ЕС к конфликту с Россией

Андрюс Кубилюс (Фото: РИА Новости / Алексей Витвицкий)
Новый состав Еврокомиссии, который возглавляет Урсула фон дер Ляйен, настроен на подготовку к возможному военному конфликту с Россией. Такое заявление во время слушаний в Европарламенте сделал Андрюс Кубилюс, бывший премьер Литвы и кандидат на пост еврокомиссара по вопросам обороны, сообщает ТАСС.
«Оборона — один из главных приоритетов новой комиссии. Я должен подготовить Евросоюз к самым непредвиденным ситуациям, это значит, к агрессии со стороны России», — подчеркнул Кубилюс.Он также упомянул о необходимости максимально быстрой милитаризации ЕС, увеличении военных расходов и повышении эффективности военной индустрии. Как считает Кубилюс, крайне важно создать единый оборонный рынок ЕС. Кандидат на пост еврокомиссара также высказал мнение, что «лучшая инвестиция в оборону ЕС» — это «инвестиции в армию Украины».
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Алина Юрчак