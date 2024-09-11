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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что после серии российских ударов по украинским военным объектам можно ожидать некрологов на иностранных наемников, включая американцев. Об этом он сообщил во время заседания Совета Безопасности ООН.
По словам Небензи, российские войска успешно провели «внушительные и эффективные» атаки на ключевые объекты Вооруженных сил Украины, среди которых учебный центр ВСУ в Полтаве и гостиница в Кривом Роге, где находились украинские разведчики. Он также отметил, что среди ликвидированных в результате этих ударов были иностранные инструкторы и наемники из США, Великобритании, Франции, Польши и Швеции. Об этом сообщает РИА Новости.
Он подчеркнул, что Россия ранее предупреждала, что любые лица, оказывающие военную помощь Украине, становятся законными целями для российских ударов.
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«Те, кто следит за ситуацией, могут ожидать большого числа некрологов о внезапной гибели высокопоставленных военных из западных стран», – заявил Небензя.
Он подчеркнул, что Россия ранее предупреждала, что любые лица, оказывающие военную помощь Украине, становятся законными целями для российских ударов.
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Елена Перлова