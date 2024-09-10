Президент Украины Владимир Зеленский избегает мирного урегулирования конфликта, так как опасается возможного проведения выборов, которые могут привести к его потере власти.
Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз, комментируя недавние атаки украинских беспилотников на российские территории. Боуз отметил, что недавние действия Вооруженных сил Украины, такие как атака в Курске и террористические акты в Москве, не принесли успеха.
Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая 2024 года, однако президентские выборы были отменены из-за военного положения и мобилизации. Зеленский ранее заявлял, что проведение выборов в условиях войны несвоевременно.
Президент России Владимир Путин также высказался по вопросу украинских выборов, отметив, что военное положение не продлевает полномочия президента по украинской конституции. По его словам, в условиях отмены выборов единственной легитимной властью на Украине остаются парламент и спикер Рады.
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«Россия продвигается на Восточном фронте, а киевский диктатор в страхе. Перемирие означает выборы, а выборы — конец Зеленского», — написал журналист в соцсети X.
Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая 2024 года, однако президентские выборы были отменены из-за военного положения и мобилизации. Зеленский ранее заявлял, что проведение выборов в условиях войны несвоевременно.
Президент России Владимир Путин также высказался по вопросу украинских выборов, отметив, что военное положение не продлевает полномочия президента по украинской конституции. По его словам, в условиях отмены выборов единственной легитимной властью на Украине остаются парламент и спикер Рады.
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Елена Перлова