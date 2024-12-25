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Захарова: избиение солдата ВСУ показывает необходимость проведения СВО

Мария Захарова (Фото: mid.ru)

Мария Захарова (Фото: mid.ru)

Избиение солдата в 211-й бригаде ВСУ показывает необходимость проведения спецоперации. Об это заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, пишет «Лента.ру».
Таким образом Захарова прокомментировала случай с избиением военного, служившего в 211-й понтонно-мостовой бригаде Сил поддержки ВСУ. По словам дипломата, подобные инциденты и факты насильственной мобилизации украинцев демонстрируют «гнилую сущность» киевского режима.

В понедельник, 16 декабря, стало известно о массовых избиениях в 211-й бригаде украинской армии. Один из солдат рассказал, как его регулярно избивали, а также привязали к кресту.



Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#вс рф
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Житель Суджи рассказал, как спасся с семьей после обстрела ВСУ
Житель Суджи рассказал, как спасся после попадания ракеты ВСУ в соседний дом
25 декабря 2024, 16:35

Фото: iStock/Nzpn

Житель Суджи Курской области рассказал, как вынужден был спасаться с семьей после попадания ракеты ВСУ в соседний дом. Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, в тот день он с семьей собирался в поход, а родители — на работу. Однако ближе к обеду украинские боевики начали обстрел.

Мужчина заявил, что где-то около 11 часов утра, ракета ВСУ прилетела в соседний дом. После этого все жители начали уезжать из города. Он добавил, что его друг остался в городе, однако что с ним сейчас — неизвестно.

Напомним, 6 августа украинские войска перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Согласно информации Минобороны России, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 23 тысяч военных. В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

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#режим
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Кулеба заявил, что Украина может напасть на Россию, если не станет членом НАТО
25 декабря 2024, 16:12

Фото: iStock/Alex Kochev

Экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объяснил, почему страна должна обязательно стать членом НАТО. Об этом сообщает «Страна.ua».
По словам бывшего главы МИД, уже через поколение на Украине начнут распространяться реваншистские настроения, что это может привести к нападению на РФ. Кулеба отметил, что, когда Украина экономически «поднимется с колен», то политики начнут использовать аргументы о возвращении территории.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#спецоперация
#украина
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Российские войска стремительно продвигаются на Южнодонецком направлении
25 декабря 2024, 15:56

Фото: iStock/Evgeny555

Военный корреспондент Андрей Коц сообщил о значительных успехах Вооруженных сил Российской Федерации на фронте. По его словам, российские войска владеют инициативой и активно обращают силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в бегство на нескольких направлениях. Об этом пишет РИА Новости.
Наибольшее продвижение наблюдается в Донецкой Народной Республике, где за последнюю неделю российская армия освободила тринадцать поселений и приблизилась к административным границам республики. В настоящее время самые ожесточенные бои идут в районе Курахово, где российские войска успешно разгромили позиции ВСУ.

Коц отметил, что в последние недели российским военным удалось ликвидировать котел, в который попали украинские отряды в окрестностях сел Елизаветовка, Анновка, Веселый Гай, Трудовое и Константинопольское. Основная часть сил противника в этом районе уже уничтожена. Продвижение российских войск также фиксируется в самом Курахово, где украинские военные были вытеснены из восточной и центральной частей города и отступили в промышленную зону.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.

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В Госдуме высказались об ответе на атаку ВСУ на Льгов
Швыткин: удары по военным объектам ВСУ могут быть ответом на атаку на Льгов
25 декабря 2024, 15:51

Фото: istockphoto/ANGHI

Массированные удары по украинским военным объектам могут быть ответной мерой на атаку со стороны боевиков ВСУ на Льгов курского направления. Такое предположение «Ленте.ру» высказал зампред оборонного комитета Госдумы Юрий Швыткин.
«Говорить о зеркальном ответе не совсем правильно. Только более сильные удары, результатом которых станут разрушительные последствия для военной инфраструктуры на территории Украины, могут служить ответом на данные провокации», — пояснил парламентарий.
Об ударе со стороны ВСУ по курскому Льгову сообщили в среду, 25 декабря. Противник попал в крышу предприятия по производству сахара, жилой дом, газопровод и теплоэлектроцентраль. Бои в Курской области начались 6 августа.

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Вдова бойца СВО узнала о поддельных документах жившего с ней 13 лет мужа
Под Челябинском жену бойца СВО лишили выплат из-за поддельной личности мужа
25 декабря 2024, 15:32

Фото: istockphoto/blinow61

Выплат из-за поддельной личности мужа лишили вдову бойца спецоперации в Челябинской области. Об этом в Telegram-канале рассказала региональный омбудсмен Юлия Сударенко. Она подчеркнула, что за ее практику произошедшее является самым необычным случаем.
«Собрав документы на выплаты, она получила отказ. Оказалось, что все эти годы ее муж пользовался поддельными документами и сейчас она даже настоящего имени его не знает», — сказано в публикации правозащитницы.

Известно, что судебные органы проведут разбирательство. Есть информация, что мужчина не единожды находился в местах не столь отдаленных.

Перед этим сообщалось, какой приговор получила мать, заставившая выпить чистящее средство своего 11-летнего ребенка.

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В Днепре указали на серьезные проблемы на фоне серии взрывов в городе
Мэр Днепра указал на серьезные проблемы в городе после взрывов
25 декабря 2024, 15:11

Фото: istockphoto/RamonCast

На серьезные проблемы в Днепре на фоне взрывов указали в городской администрации, пишет «Лента.ру», приводя сообщение мэра Бориса Филатова*.
«Все работают. Все в координации: военная администрация, городские власти, полиция, энергетики, коммунальщики, спасатели, волонтеры. Есть определенные серьезные проблемы», — сказано в сообщении.

Подробности не приводятся.

Перед этим в Минобороны России докладывали, что боевики ВСУ за сутки потеряли более 550 человек в зоне специальной военной операции. В ведомстве также перечислили технику противника, которая была ликвидирована российскими военнослужащими.

Кроме того, Россия нанесла по Украине массированный удар. Эксперты уже оценили произошедшее.

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Лавров: словом из трех букв Зеленский обозначил саммит по Украине
25 декабря 2024, 15:05

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)

Владимир Зеленский послал Россию на три буквы и этим обозначил смысл второго саммита по миру на Украине. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире программы «60 минут» канала «Россия 1».
Лавров напомнил, что в начале декабря Зеленский на вопрос журналистов, на что должна пойти Россия для завершения украинского конфликта, публично заявил, что она должна пойти на три буквы.

Спустя некоторое время Зеленский сказал, что готов пригласить Москву на второй саммит по Украине, после того, как будут готовы украинские условия.

«Если сопоставить два высказывания: на что должна пойти Россия для урегулирования и что Россия должна попасть на второй саммит, я думаю, он в своей первой фразе обозначил название и смысл этого саммита», — сказал Лавров.

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#лавров
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Названы суточные потери ВСУ в зоне СВО
Минобороны: суточные потери ВСУ в зоне СВО составляют свыше 550 боевиков
25 декабря 2024, 14:31

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Свыше 550 человек за сутки потеряли боевики ВСУ в зоне спецоперации, доложили в Минобороны РФ. Уточняется, что бойцы ВС РФ отразили десять контратак противника.
«Отражено 10 контратак вооруженных формирований противника. Противник потерял более 550 военнослужащих, боевую машину пехоты, бронетранспортер, три автомобиля, 152-мм гаубицу «Мста-Б», 122-мм гаубицу Д-30 и 105-мм орудие М101 производства США», — гласит сводка оборонного ведомства.
Перед этим стало известно о сбитии украинских дронов в Чечне. Уточнялось, что была задействована противовоздушная оборона. Детали произошедшего не приводятся.

Также сообщалось, как Рада решила привлекать осужденных в ряды ВСУ.

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#минобороны рф
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В Раде предложили упростить механизм привлечения осужденных в ВСУ
Депутат Рады Василевская-Смаглюк призвала упростить привлечение осужденных в ВСУ
25 декабря 2024, 14:18

Фото: iStock/Olena_Z

Депутат Верховной рады Ольга Василевская-Смаглюк предлагает упростить механизм привлечения в ряды украинской армии осужденных из-за нехватки людей в ВСУ. Об этом она сообщила украинскому изданию Новости.LIVE.
По ее словам, существующий механизм является крайне сложным. Василевская-Смагалюк отметила, что желающие служить в ВСУ есть и в местах лишения свободы.

Депутат добавила, что украинцы не готовы брать в руки оружие, при этом многие также прячутся от мобилизации.

Напомним, Владимир Зеленский подписал закон о мобилизации преступников, которые отбывают наказание в местах лишения свободы. В мае этого года замглавы минюста Украины Елена Высоцкая рассказала, что служить в рядах украинской армии хотят около четырех тысяч заключенных.

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