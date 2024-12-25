Мария Захарова (Фото: mid.ru)
Избиение солдата в 211-й бригаде ВСУ показывает необходимость проведения спецоперации. Об это заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, пишет «Лента.ру».
Таким образом Захарова прокомментировала случай с избиением военного, служившего в 211-й понтонно-мостовой бригаде Сил поддержки ВСУ. По словам дипломата, подобные инциденты и факты насильственной мобилизации украинцев демонстрируют «гнилую сущность» киевского режима.
В понедельник, 16 декабря, стало известно о массовых избиениях в 211-й бригаде украинской армии. Один из солдат рассказал, как его регулярно избивали, а также привязали к кресту.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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В понедельник, 16 декабря, стало известно о массовых избиениях в 211-й бригаде украинской армии. Один из солдат рассказал, как его регулярно избивали, а также привязали к кресту.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова