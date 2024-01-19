В США рассказали о следующем возможном контрнаступлении ВСУ

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В этом году Россия и Украина вряд ли достигнут значительных побед на фронте, поскольку будут восстанавливать силы. Об этом сообщает американский телеканал CNN.
Ранее профессор Школы перспективных международных исследований университета Джонса Хопкинса Хэл Брендс заявил, что Украина ещё может одержать победу в конфликте с Россией. Страна вряд ли вернёт себе утраченные земли, но может рассчитывать на позитивный исход в 2025 году. Для этого стране необходимо пережить текущий год.
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Анастасия Чинкова