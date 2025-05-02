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На фронте продолжаются активные действия российских вооруженных сил. За последнюю неделю стало известно о значительных успехах: освобождены четыре населенных пункта, находившиеся под контролем украинских формирований. Об этом информирует МО РФ.
Министерство обороны России сообщило о завершении операции по освобождению Курской области, где был взят под контроль последний населенный пункт — Горналь.
Согласно информации от военного ведомства, подразделения группировки войск «Север» успешно разгромили остатки украинских сил на территории региона. Это событие стало знаковым, ведь теперь Курская область полностью освобождена от боевиков.
Кроме того, в ходе операций на других фронтах освобождены населенные пункты Каменка и Дорошовка в Харьковской области, а также Новое в Донецкой Народной Республике. Подразделения группировки «Запад» проявили высокую степень организованности и решительности, что позволило добиться таких результатов.
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Согласно информации от военного ведомства, подразделения группировки войск «Север» успешно разгромили остатки украинских сил на территории региона. Это событие стало знаковым, ведь теперь Курская область полностью освобождена от боевиков.
Кроме того, в ходе операций на других фронтах освобождены населенные пункты Каменка и Дорошовка в Харьковской области, а также Новое в Донецкой Народной Республике. Подразделения группировки «Запад» проявили высокую степень организованности и решительности, что позволило добиться таких результатов.
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Дарья Осипова