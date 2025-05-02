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Российские военные освободили новые территории

ВС РФ освободили четыре населенных пункта за неделю
Фото: iStock/zim286

Фото: iStock/zim286

На фронте продолжаются активные действия российских вооруженных сил. За последнюю неделю стало известно о значительных успехах: освобождены четыре населенных пункта, находившиеся под контролем украинских формирований. Об этом информирует МО РФ.
Министерство обороны России сообщило о завершении операции по освобождению Курской области, где был взят под контроль последний населенный пункт — Горналь.

Согласно информации от военного ведомства, подразделения группировки войск «Север» успешно разгромили остатки украинских сил на территории региона. Это событие стало знаковым, ведь теперь Курская область полностью освобождена от боевиков.

Кроме того, в ходе операций на других фронтах освобождены населенные пункты Каменка и Дорошовка в Харьковской области, а также Новое в Донецкой Народной Республике. Подразделения группировки «Запад» проявили высокую степень организованности и решительности, что позволило добиться таких результатов.

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Депутат ГД Шеремет призвал одесситов продолжать сопротивляться киевскому режиму
02 мая 2025, 13:34

Фото: iStock/Oleg Elkov

Депутат Государственной Думы от Крымского региона Михаил Шеремет сделал заявление, в котором призвал жителей Одессы помнить, что этот город является «‎исконно русским». Об этом пишет РИА Новости.
Он подчеркнул, что трагические события 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов стали «точкой невозврата» для многих одесситов.

Шеремет выразил уверенность, что жители Одессы продолжают сопротивляться действующему киевскому режиму и надеются на восстановление своих прав и свобод.

«Одесситам стоит помнить, что Одесса — это исконно русский город. Я уверен, что они внутри продолжат сопротивляться киевскому режиму и ждут торжества справедливости, когда в городе снова будет можно спокойно говорить на русском языке», — отметил депутат.

По его словам, одесситы ожидают удобного момента, чтобы избавиться от украинской оккупации и гнета.

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ВС России уничтожили в Черном море быстроходный катер производства США
МО: ВС РФ за неделю уничтожили в Черном море американский катер Willard и 3 БЭК
02 мая 2025, 13:02

Фото: iStock/kornyeyeva

Морская авиация Черноморского флота на прошедшей неделе уничтожила быстроходный катер Willard американского производства и три беспилотных катера в акватории Чёрного моря, сообщило МО РФ.
Также за этот период российские ВКС сбили украинский самолет Су-27 и 36 управляемых авиационных бомб JDAM, а также 1306 беспилотников самолетного типа.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.

Опубликована вторая часть документального фильма об операции «Поток». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Опубликована вторая часть документального фильма об операции «Поток»
RT показал вторую часть фильма «Курская битва. Хронология подвига»
02 мая 2025, 12:42

Фото: istockphoto/N-sky

Вторую часть документального фильма об операции «Поток» в Курской области «Курская битва. Хронология подвига» показали журналисты RT. Картина от военкора RT Влада Андрицы приурочена к полному освобождению региона от украинских боевиков. В ней отражены эксклюзивные детали об операции «Поток», вошедшей в историю.
В частности, отмечено, что боевики ВСУ буквально истерили, когда осознали, что бойцы ВС РФ зашли к ним в тыл из-под земли в прямом смысле слова.

«Проведённая операция кратно приблизила полное освобождение Курской области. Бойцы ВС РФ фактически повторили подвиг Советской армии на Курской дуге в 1943-м, поэтому многие неспроста называют это сражение Курская битва 2.0», — сказано в заявлении.

В операции «Поток» участвовали военнослужащие группировки войск «Север», спецназ «Ахмат», 30-й мотострелковый полк, бригада «Восток», 11-я бригада ВДВ и ОДШБр «Ветераны».

Первая часть документальной картины вышла накануне, 1 мая. Увидеть ее можно в Telegram.

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Алтабаева: слова Зеленского про День Победы являются дикостью
02 мая 2025, 12:06

Владимир Зеленский

Слова Владимира Зеленского о параде в честь 80-летия Победы в Москве являются дикостью и признанием в терроризме. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сенатора Совфеда от Севастополя Екатерину Алтабаеву.
«Это какая-то дикость. Как это возможно, что руководители государства признаются в том, что они террористы и говорят об этом на весь мир. (…) Это точно должно быть наказано и искоренено. Жить рядом с террористами нельзя», — прокомментировала сенатор.

Зеленский заявлял, что в Москве якобы «правильно переживают» из-за 9 мая. Глава киевского режима также упомянул некие «болевые точки» России. По мнению российского дипломата Марии Захаровой, Зеленский подрывает усилия по достижению мира своими высказываниями.

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#война
#сво
#конфликт
#день победы
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#владимир зеленский
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Военный ВС РФ принял решение, которое стоило ему жизни, чтобы спасти своих сослуживцев
Попавший в засаду раненый боец подорвался с группой ВСУ ради спасения товарищей
02 мая 2025, 10:55

Фото: iStock/fortton

12 августа 2024 года в Курской области произошел трагический инцидент, в котором военнослужащий 30-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» проявил исключительное мужество и самоотверженность. В ходе выполнения боевой задачи его группа попала в засаду противника, и он принял решение, которое стоило ему жизни, чтобы спасти своих сослуживцев. Об этом пишет РИА Новости.
Командир расчета с позывным «Кит» рассказал корреспонденту агентства, что полк одним из первых выдвинулся на защиту рубежей. Для поддержки роты были направлены две группы БПЛА: наблюдательная и ударная. Во время выполнения задания расчет попал под огонь противника, когда автомобиль, в котором находились военнослужащие, был атакован.

Сослуживец с позывным «Оптимист» отметил, что во время обстрела «Юпитер», получивший тяжелое ранение, передал ему свою гранату и попросил вытянуть чеку. Несмотря на свое состояние, «Юпитер» настоял на том, чтобы остальные бойцы покинули машину, так как противник приближался. В момент, когда к нему стягивалась пехота противника, он подорвал себя, что привело к уничтожению четырех военнослужащих ВСУ.

После взрыва, образовавшийся дым позволил остальным российским бойцам выбраться к своим подразделениям. Этот акт героизма стал примером высшей степени мужества и преданности долгу.

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#солдат
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