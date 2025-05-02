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Депутат Государственной Думы от Крымского региона Михаил Шеремет сделал заявление, в котором призвал жителей Одессы помнить, что этот город является «исконно русским». Об этом пишет РИА Новости.
Он подчеркнул, что трагические события 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов стали «точкой невозврата» для многих одесситов.
Шеремет выразил уверенность, что жители Одессы продолжают сопротивляться действующему киевскому режиму и надеются на восстановление своих прав и свобод.
По его словам, одесситы ожидают удобного момента, чтобы избавиться от украинской оккупации и гнета.
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Шеремет выразил уверенность, что жители Одессы продолжают сопротивляться действующему киевскому режиму и надеются на восстановление своих прав и свобод.
«Одесситам стоит помнить, что Одесса — это исконно русский город. Я уверен, что они внутри продолжат сопротивляться киевскому режиму и ждут торжества справедливости, когда в городе снова будет можно спокойно говорить на русском языке», — отметил депутат.
По его словам, одесситы ожидают удобного момента, чтобы избавиться от украинской оккупации и гнета.
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Дарья Осипова