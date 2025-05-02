ВС России уничтожили в Черном море быстроходный катер производства США

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Морская авиация Черноморского флота на прошедшей неделе уничтожила быстроходный катер Willard американского производства и три беспилотных катера в акватории Чёрного моря, сообщило МО РФ.
Также за этот период российские ВКС сбили украинский самолет Су-27 и 36 управляемых авиационных бомб JDAM, а также 1306 беспилотников самолетного типа.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
Опубликована вторая часть документального фильма об операции «Поток». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
Опубликована вторая часть документального фильма об операции «Поток». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова