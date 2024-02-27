Рогов: Большая часть села Работино перешла в серую зону

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Большая часть села Работино перешла в серую зону, об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов в интервью для «РИА Новости».
«Позиционные ожесточенные бои в Работино продолжаются. Наши поддавливают с юга и запада. На данный момент южная часть села четко за нами, там взяты пять вражеских опорных пунктов противника, большая же часть Работино перешла в серую зону. Враг засел в северной части», — описал нынешнюю ситуацию Рогов.
Напомним, запорожское село Работино стало одним из главных достижений провального летнего контрнаступления Вооружённых сил Украины. Однако, с начала 2024 года и без того иссякшие силы украинской армии стали угасать окончательно. Сперва они потеряли Авдеевку, которую часто называют «вторым Артёмовском», а теперь продолжают сдавать позиции и в Работино.
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Евгения Парфентьева