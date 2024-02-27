Рогов: Большая часть села Работино перешла в серую зону

За все время спецоперации ВСУ потеряли порядка 444 тысяч человек личного состава и продолжают ежедневно терять около 800 военных каждые сутки. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в рамках заседания Коллегии Минобороны России.