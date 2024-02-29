Рогов: ВС РФ отбили три атаки ВСУ в Работино и закрепили позиции

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Российские силы отбили три вражеский атаки в селе Работино, об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов в интервью для «РИА Новости».
«Наши бойцы закрепились в южной части Работино, враг удерживает северную. Бои за село продолжаются. Отбиты три крупные атаки противника», — прокомментировал нынешнюю ситуацию Рогов.
Напомним, ранее о ситуации в запорожском Работино рассказали в российском Министерстве обороны. Рано утром 29 февраля в ведомстве сообщили, что российские войска заняли и укрепили свои позиции в селе. Также отмечалось, что наступательные действия в Работино проводят солдаты «гвардейского мотострелкового полка Южного военного округа (ЮВО)».
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