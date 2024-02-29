Министерство обороны сообщило о закреплении позиций в Работино

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Российские мотострелковые подразделения заняли и укрепили позиции в Работино (Запорожская область), сообщает газета «Известия» с ссылкой на Министерство обороны.
По данным ведомства, штурмы проводятся военнослужащими «гвардейского мотострелкового полка Южного военного округа (ЮВО)».
Напомним, что активный боевые действия в селе начались 25 февраля. Тогда сообщалось, что на севере села разместились украинские войска.
По словам члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, Работино – одна из самых горячих точек на запорожском фронте, где инициативу проявляют российские войска, а «украинская сторона оказывает сопротивление с помощью беспилотников».
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Александр Климов