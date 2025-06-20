ВСУ массово минировали уличные предметы и детские игрушки в Дзержинске
Беженцы из Дзержинска сообщили о массовом минировании уличных предметов и детских игрушек со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет РИА Новости.
По словам очевидцев, мины были установлены в различных местах, включая игрушки и обыденные предметы, что создало серьезную угрозу для местных жителей.
Одна из беженок рассказала, что ВСУ использовали различные коробочки и предметы, которые реагируют на движение.
«Взрывались люди, которые подбирали какие-то коробочки или наступали на пачки сигарет. Даже детские игрушки делали заминированными», — отметила она.
Другой свидетель подтвердил её слова, рассказывая о случае, когда его племянник чуть не подобрал игрушечного медведя, который оказался заминированным.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.