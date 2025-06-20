ВСУ массово минировали уличные предметы и детские игрушки в Дзержинске

20 июня 2025, 07:18

Фото: iStock/Achisatha Khamsuwan

Беженцы из Дзержинска сообщили о массовом минировании уличных предметов и детских игрушек со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет РИА Новости.





По словам очевидцев, мины были установлены в различных местах, включая игрушки и обыденные предметы, что создало серьезную угрозу для местных жителей.



Одна из беженок рассказала, что ВСУ использовали различные коробочки и предметы, которые реагируют на движение.





«Взрывались люди, которые подбирали какие-то коробочки или наступали на пачки сигарет. Даже детские игрушки делали заминированными», — отметила она.