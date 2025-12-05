Балицкий: Киев вывозит предприятия и архивы из Запорожья
Украинские власти начали процесс вывоза предприятий и архивов из Запорожья, который остается под контролем Киева.
Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий на форуме «Мы вместе — 2025». Информацию приводит ТАСС.
Балицкий отметил, что город значительно опустел, и «противник вывозит из города предприятия и архивы», что подтверждается данными местных жителей и сводками. Он также упомянул о массовых задержаниях, проводимых сотрудниками территориальных центров комплектования, которые отправляют людей на «мясные штурмы».
Глава региона подчеркнул, что освобождение города может оказаться сложной задачей и потребует осторожных действий со стороны ВС РФ. Чиновник резюмировал, что, по его мнению, большинство жителей Запорожья ожидают прихода российской армии и освобождения.
