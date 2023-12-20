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Балицкий: На запорожском участке фронта — инициатива полностью на стороне России

20 декабря 2023, 04:49
Фото: Фотохост-агентство РИА Новости/Cветлана Шевченко

Фото: Фотохост-агентство РИА Новости/Cветлана Шевченко

Украинские войска практически не ведут активных атакующих действий на запорожском участке фронта. Противник несет огромные потери, инициатива полностью на стороне российских военных. Об этом сообщил в интервью РИА Новости губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
«Если говорить о том, как это было летом, осенью и как это сейчас, то это три разных подхода к ведению боевых действий. <...> наши ребята очень грамотно сегодня ведут активную оборону. Противник выдохся настолько, что практически атакующих действий почти не ведет», — цитирует слова губернатора РИА Новости.

По его словам, украинские войска ещё пытаются идти в контратаки в районе Работина, но инициатива полностью у российских военных. В итоге, украинская группировка "Марун" вынуждена была уйти с запорожского направления, а Вооружённые силы Украины (ВСУ) вынуждены растаскивать по всему фронту свои силы, перебрасывая боеспособные части на донецкое направление, где ситуация ещё хуже.


Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#всу
#запорожская область
#губернатор
#вооружённые силы рф
#евгений балицкий
#интервью
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МО РФ: Артиллеристам в зоне СВО доставили 1,5 тысячи детских писем и рисунков
20 декабря 2023, 04:36

Фото: сайт Минобороны РФ

В Минобороны РФ сообщили, что военнослужащим артиллерийских подразделений группировки войск «Запад» на Купянском направлении доставили 1,5 тысячи детских рисунков и писем. Об этом пишет РИА Новости.
«В течение недели военнослужащим артиллерийских подразделений общевойсковой армии группировки войск «Запад» было доставлено на передовые позиции около 1,5 тысяч писем и рисунков от близких родственников военнослужащих и поддерживающих их детей из различных регионов России», — проинформировали в оборонном ведомстве.

Военнослужащие фельдъегерско-почтовой связи группировки войск «Запад» регулярно доставляют почту для военных в зоне СВО, отметили в Минобороны.

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#украина
#сво
#минобороны
#запад
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Украинский пленный рассказал о «шквальном огне» по селу в ДНР до начала СВО
20 декабря 2023, 03:49

Фото: iStock/Tomas Ragina

Пленный украинский военный Олег Белоусов рассказал, что ВСУ ещё до начала российской СВО прицельно обстреливала село в Донбассе, открывая по нему шквальный огонь. Об этом пишет РИА Новости.
«Ребята, которые находились на блокпостах, украинские солдаты, гражданских, бывало, раздевали, машины обыскивали, многие вещи забирали. Телефоны отбирали, ценные вещи. И был еще один случай. Была стрельба со стороны одного посёлка, недалеко, километр от посёлка. Посёлок получал от колонны таргет на стрельбу. То есть, полный огонь. Со всех стволов», — цитирует агентство слова собеседника.

Белоусов уточнил, что речь идёт о периоде с 2014 года, когда началась украинская "антитеррористической операция", предшествующая российской спецоперации.

«Была ненависть к вот этим всем ДНР, ЛНР вот этим всем. То есть была к ним ненависть. И по большей частисолдаты ВСУ такие агрессивные были, не могли смотреть на этот паспорт, что с Донецка или области», — вспомнил военнопленный.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#солдаты
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Канадские наёмники признали, что Украина проигрывает в конфликте
Globe and Mail: Канадские наёмники признали, что Украина проигрывает в конфликте
20 декабря 2023, 02:43

Фото: iStock/Anna_Anikina

Канадские наёмники признали, что Украина постепенно проигрывает в конфликте. Они добавили, что не понимают, зачем находятся в этой стране, пишет Globe and Mail.
Для Киева основной проблемой стало ослабление внимания Запада и замедление поставок военной помощи, рассказали наёмники Дейв и Джастин Смиты. По их словам, активные действия ВСУ закончились по причине нехватки боеприпасов. При этом российская армия, которая превосходит противника по численности, количестве артиллерии и танков, продолжает наступление.

«Российские пехотинцы продолжают идти вперед. Россия похожа на персонажа видеоигры, который постоянно возрождается», — цитирует издание слова одного из военных.

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#россия
#армия
#всу
#украина
#конфликт
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Герой России Кудинов рассказал, как подбил вражеский танк в 50 метрах от себя
19 декабря 2023, 23:23

Фото: сайт Кремля

Герой России рядовой Евгений Кудинов, который во вторник, 19 декабря, получил награду из рук президента РФ Владимира Путина, рассказал о своём подвиге. Об этом пишет РИА Новости.
«Я и товарищи мои готовились к бою, я слышал танки, что они едут, вышел из окопа на дорогу, а танк стоял от меня метрах в пятидесяти. Но так получилось, что я оказался немного быстрее», — цитирует агентство слова военнослужащего.

Кудинов подчеркнул, что «враг не прошёл». Бойцы ВС РФ отбили атаку, в то время как противник не смог даже подойти к российским подразделениям.

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Владимир Зеленский отказался подписывать закон о мобилизации женщин
19 декабря 2023, 22:24

Фото: iStock/Olga Balynska

Президент Украины Владимир Зеленский, во время пресс-конференции, выступил против мобилизации женщин.
«Женщин нет, не подпишу», - заявил Зеленский, отвечая на вопрос о подписании закона о мобилизации женщины в ряды Вооружённых сил Украины.

При этом, он отметил, что подпишет закон о снижении мобилизационного возраста с 27 до 25 лет, если на то ему приведут достаточное количество весомых аргументов.

Ранее Владимир Зеленский признал провал контрнаступления ВСУ, заявив, что ​операция не увенчалась успехом из-за того, что тактика украинской армии была ​заведомо всем известна. Он подчеркнул, что впредь не будет раскрывать предстоящие шаги ВСУ.

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#владимир зеленский
#всу
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#мобилизация
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Зеленский признался в провале ВСУ
Зеленский: ВСУ провалились, потому что их тактика была известна заранее
19 декабря 2023, 21:39

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Глава Украины Владимир Зеленский, в ходе пресс-конференции, заявил, что ВСУ потерпели поражение из-за того, что их тактика была известна заранее.
«У нас были сложности на юге, потому что все говорили, какие у нас цели. Все месяцы все говорили, куда мы идем, как лучше. Ничего страшного, там на юге тепло, зима поздно приходит, оружия достаточно. С Россией, у которой оружия больше, это так не работает», - прокомментировал ситуацию Зеленский.

Украинский лидер подчеркнул, что не допустит аналогичной ошибки в следующем году и больше не будет раскрывать подробности наступательных операций.

При этом, ранее Зеленский заявил, что генштаб попросил его провести новую волну мобилизацию, в ходе которой в ряды ВСУ необходимо будет привлечь порядка полумиллиона человек.

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#владимир зеленский
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#конфликт
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Зеленский раскрыл причину провала контрнаступления ВСУ
Зеленский: на контрнаступление ВСУ на юге повлияло отсутствие контроля над небом
19 декабря 2023, 20:30

Фото: iStock/JARAMA

Президент Украины Владимир Зеленский озвучил одну из причин неудачи контрнаступления ВСУ на южном направлении. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции.
Так, отсутствие успеха в летнем контрнаступлении связано с отсутствием контроля над небом. Зеленский подчеркнул, что украинская армия не обладает достаточным количеством вооружения, предназначенного для этих целей.

Украинский президент сообщил, что Киев рассчитывает на поставку с Запада нескольких новых зенитных ракетных комплексов Patriot для того, чтобы обеспечить противовоздушную оборону. Глава государства не стал уточнять, в каком количестве поступит техника, но сообщил, что ждёт поставок зимой.

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Путин: Россия не может вести себя как Украина и бросать раненых солдат
19 декабря 2023, 20:09

Фото: kremlin.ru

Россия не может вести себя как Украина, которая бросает на произвол судьбы своих раненых солдат, об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе посещения выставки в министерстве обороны.
«Мы не можем так вести себя, как эти временщики на Украине, которые как раз оставляют раненых, в тех же Крынках, на произвол судьбы, бросают. За своих людей не считают», - прокомментировал ситуацию Путин.

По информации министра обороны РФ Сергея Шойгу, за время проведения СВО потери в рядах ВСУ уже превысили 383 тысячи человек.

При этом, ранее глава Украины Владимир Зеленский заявил, что генштаб требует от него объявить новую волну мобилизации, в ходе которой в ряды Вооружённых силы Украины будет привлечено ещё около полумиллиона человек.

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#владимир путин
#россия
#украина
#всу
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«Ещё полмиллиона»: Зеленский сообщил, что продолжит отправлять украинцев на убой
Зеленский заявил о просьбе генштаба мобилизовать ещё полмиллиона человек
19 декабря 2023, 19:56

Фото: Сайт Кремля

Генеральный штаб Украины попросил мобилизовать еще полмиллиона человек в ряды ВСУ, об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции.
«Я сказал, что мне нужно больше аргументов, чтобы поддержать это решение», - объяснил свою позицию Зеленский.

По словам главы Украины, генштаб заявил о необходимости в мобилизации ещё 450-500 тысяч человек. Он также отметил, что проведение столь масштабной мобилизации обойдется стране примерно в 13 миллиардов долларов.

В то же время, украинский генерал-полковник Александр Сырский в своих социальных сетях признал всю сложность ситуации на линии боевого соприкосновения для ВСУ. Он заявил, что российская армия превосходит украинскую как в качестве и количестве вооружения, так и в численности личного состава.

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*Внесён в реестр террористов и экстремистов на территории РФ
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