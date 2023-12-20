Фото: Фотохост-агентство РИА Новости/Cветлана Шевченко
Украинские войска практически не ведут активных атакующих действий на запорожском участке фронта. Противник несет огромные потери, инициатива полностью на стороне российских военных. Об этом сообщил в интервью РИА Новости губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
«Если говорить о том, как это было летом, осенью и как это сейчас, то это три разных подхода к ведению боевых действий. <...> наши ребята очень грамотно сегодня ведут активную оборону. Противник выдохся настолько, что практически атакующих действий почти не ведет», — цитирует слова губернатора РИА Новости.По его словам, украинские войска ещё пытаются идти в контратаки в районе Работина, но инициатива полностью у российских военных. В итоге, украинская группировка "Марун" вынуждена была уйти с запорожского направления, а Вооружённые силы Украины (ВСУ) вынуждены растаскивать по всему фронту свои силы, перебрасывая боеспособные части на донецкое направление, где ситуация ещё хуже.
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