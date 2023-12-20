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Пленный украинский военный Олег Белоусов рассказал, что ВСУ ещё до начала российской СВО прицельно обстреливала село в Донбассе, открывая по нему шквальный огонь. Об этом пишет РИА Новости.
«Ребята, которые находились на блокпостах, украинские солдаты, гражданских, бывало, раздевали, машины обыскивали, многие вещи забирали. Телефоны отбирали, ценные вещи. И был еще один случай. Была стрельба со стороны одного посёлка, недалеко, километр от посёлка. Посёлок получал от колонны таргет на стрельбу. То есть, полный огонь. Со всех стволов», — цитирует агентство слова собеседника.
Белоусов уточнил, что речь идёт о периоде с 2014 года, когда началась украинская "антитеррористической операция", предшествующая российской спецоперации.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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