Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Украинский пленный рассказал о «шквальном огне» по селу в ДНР до начала СВО

Украинский пленный рассказал о «шквальном огне» по селу в ДНР до начала СВО

20 декабря 2023, 03:49
Фото: iStock/Tomas Ragina

Фото: iStock/Tomas Ragina

Пленный украинский военный Олег Белоусов рассказал, что ВСУ ещё до начала российской СВО прицельно обстреливала село в Донбассе, открывая по нему шквальный огонь. Об этом пишет РИА Новости.
«Ребята, которые находились на блокпостах, украинские солдаты, гражданских, бывало, раздевали, машины обыскивали, многие вещи забирали. Телефоны отбирали, ценные вещи. И был еще один случай. Была стрельба со стороны одного посёлка, недалеко, километр от посёлка. Посёлок получал от колонны таргет на стрельбу. То есть, полный огонь. Со всех стволов», — цитирует агентство слова собеседника.

Белоусов уточнил, что речь идёт о периоде с 2014 года, когда началась украинская "антитеррористической операция", предшествующая российской спецоперации.


«Была ненависть к вот этим всем ДНР, ЛНР вот этим всем. То есть была к ним ненависть. И по большей частисолдаты ВСУ такие агрессивные были, не могли смотреть на этот паспорт, что с Донецка или области», — вспомнил военнопленный.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

Канадские наёмники признали, что Украина проигрывает в конфликте

Украинская ракета уничтожила целый подъезд жилого дома в Донецке

Украинский беспилотник упал на крышу супермаркета в центре Горловки и взорвался
#украина
#солдаты
#днр
#лнр
#сво
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Канадские наёмники признали, что Украина проигрывает в конфликте
Globe and Mail: Канадские наёмники признали, что Украина проигрывает в конфликте
20 декабря 2023, 02:43

Фото: iStock/Anna_Anikina

Канадские наёмники признали, что Украина постепенно проигрывает в конфликте. Они добавили, что не понимают, зачем находятся в этой стране, пишет Globe and Mail.
Для Киева основной проблемой стало ослабление внимания Запада и замедление поставок военной помощи, рассказали наёмники Дейв и Джастин Смиты. По их словам, активные действия ВСУ закончились по причине нехватки боеприпасов. При этом российская армия, которая превосходит противника по численности, количестве артиллерии и танков, продолжает наступление.

«Российские пехотинцы продолжают идти вперед. Россия похожа на персонажа видеоигры, который постоянно возрождается», — цитирует издание слова одного из военных.

Читайте также:

«Мы думали, что летом будем в Крыму»: Командир ВСУ рассказал об обманутых ожиданиях

«Ещё полмиллиона»: Зеленский сообщил, что продолжит отправлять украинцев на убой

Зеленский признался в провале ВСУ
#россия
#армия
#всу
#украина
#конфликт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Герой России Кудинов рассказал, как подбил вражеский танк в 50 метрах от себя
19 декабря 2023, 23:23

Фото: сайт Кремля

Герой России рядовой Евгений Кудинов, который во вторник, 19 декабря, получил награду из рук президента РФ Владимира Путина, рассказал о своём подвиге. Об этом пишет РИА Новости.
«Я и товарищи мои готовились к бою, я слышал танки, что они едут, вышел из окопа на дорогу, а танк стоял от меня метрах в пятидесяти. Но так получилось, что я оказался немного быстрее», — цитирует агентство слова военнослужащего.

Кудинов подчеркнул, что «враг не прошёл». Бойцы ВС РФ отбили атаку, в то время как противник не смог даже подойти к российским подразделениям.

Читайте также:

Путин вручил госнаграды Героям России

Путин оценил ситуацию на Украине: Мешать не будем, но своего не отдадим

Зеленский раскрыл причину провала контрнаступления ВСУ
#танки
#всу
#вс рф
#путин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Владимир Зеленский отказался подписывать закон о мобилизации женщин
19 декабря 2023, 22:24

Фото: iStock/Olga Balynska

Президент Украины Владимир Зеленский, во время пресс-конференции, выступил против мобилизации женщин.
«Женщин нет, не подпишу», - заявил Зеленский, отвечая на вопрос о подписании закона о мобилизации женщины в ряды Вооружённых сил Украины.

При этом, он отметил, что подпишет закон о снижении мобилизационного возраста с 27 до 25 лет, если на то ему приведут достаточное количество весомых аргументов.

Ранее Владимир Зеленский признал провал контрнаступления ВСУ, заявив, что ​операция не увенчалась успехом из-за того, что тактика украинской армии была ​заведомо всем известна. Он подчеркнул, что впредь не будет раскрывать предстоящие шаги ВСУ.

Читайте также:

Зеленский: ВСУ провалились, потому что их тактика была известна заранее

«Ещё полмиллиона»: Зеленский сообщил, что продолжит отправлять украинцев на убой

Госдеп: У США нет «волшебного горшочка» для помощи Украине без решения конгресса
#владимир зеленский
#всу
#сво
#мобилизация
#женщины
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Зеленский признался в провале ВСУ
Зеленский: ВСУ провалились, потому что их тактика была известна заранее
19 декабря 2023, 21:39

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Глава Украины Владимир Зеленский, в ходе пресс-конференции, заявил, что ВСУ потерпели поражение из-за того, что их тактика была известна заранее.
«У нас были сложности на юге, потому что все говорили, какие у нас цели. Все месяцы все говорили, куда мы идем, как лучше. Ничего страшного, там на юге тепло, зима поздно приходит, оружия достаточно. С Россией, у которой оружия больше, это так не работает», - прокомментировал ситуацию Зеленский.

Украинский лидер подчеркнул, что не допустит аналогичной ошибки в следующем году и больше не будет раскрывать подробности наступательных операций.

При этом, ранее Зеленский заявил, что генштаб попросил его провести новую волну мобилизацию, в ходе которой в ряды ВСУ необходимо будет привлечь порядка полумиллиона человек.

Читайте также:

«Ещё полмиллиона»: Зеленский сообщил, что продолжит отправлять украинцев на убой

«Нас не приглашают»: Зеленский высказался о судьбе Украины

Зеленский, на вопрос о конфликте с Залужным, заявил, что у них рабочие отношения
#всу
#владимир зеленский
#сво
#конфликт
#военные
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Зеленский раскрыл причину провала контрнаступления ВСУ
Зеленский: на контрнаступление ВСУ на юге повлияло отсутствие контроля над небом
19 декабря 2023, 20:30

Фото: iStock/JARAMA

Президент Украины Владимир Зеленский озвучил одну из причин неудачи контрнаступления ВСУ на южном направлении. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции.
Так, отсутствие успеха в летнем контрнаступлении связано с отсутствием контроля над небом. Зеленский подчеркнул, что украинская армия не обладает достаточным количеством вооружения, предназначенного для этих целей.

Украинский президент сообщил, что Киев рассчитывает на поставку с Запада нескольких новых зенитных ракетных комплексов Patriot для того, чтобы обеспечить противовоздушную оборону. Глава государства не стал уточнять, в каком количестве поступит техника, но сообщил, что ждёт поставок зимой.

Читайте также:

«Ещё полмиллиона»: Зеленский сообщил, что продолжит отправлять украинцев на убой

«Не считают за людей»: Путин раскрыл, как на Украине относятся к солдатам

«Надежды рухнули»: Украинский политик признал разгром ВСУ
#владимир зеленский
#контрнаступление
#всу
#вооружение
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Не считают за людей»: Путин раскрыл, как на Украине относятся к солдатам
Путин: Россия не может вести себя как Украина и бросать раненых солдат
19 декабря 2023, 20:09

Фото: kremlin.ru

Россия не может вести себя как Украина, которая бросает на произвол судьбы своих раненых солдат, об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе посещения выставки в министерстве обороны.
«Мы не можем так вести себя, как эти временщики на Украине, которые как раз оставляют раненых, в тех же Крынках, на произвол судьбы, бросают. За своих людей не считают», - прокомментировал ситуацию Путин.

По информации министра обороны РФ Сергея Шойгу, за время проведения СВО потери в рядах ВСУ уже превысили 383 тысячи человек.

При этом, ранее глава Украины Владимир Зеленский заявил, что генштаб требует от него объявить новую волну мобилизации, в ходе которой в ряды Вооружённых силы Украины будет привлечено ещё около полумиллиона человек.

Читайте также:

Шойгу: ВСУ потеряли более 383 тысяч солдат с начала СВО

«Ещё полмиллиона»: Зеленский сообщил, что продолжит отправлять украинцев на убой

Генерал Сырский: Ситуация для ВСУ на линии боевого соприкосновения – сложная
#владимир путин
#россия
#украина
#всу
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Ещё полмиллиона»: Зеленский сообщил, что продолжит отправлять украинцев на убой
Зеленский заявил о просьбе генштаба мобилизовать ещё полмиллиона человек
19 декабря 2023, 19:56

Фото: Сайт Кремля

Генеральный штаб Украины попросил мобилизовать еще полмиллиона человек в ряды ВСУ, об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции.
«Я сказал, что мне нужно больше аргументов, чтобы поддержать это решение», - объяснил свою позицию Зеленский.

По словам главы Украины, генштаб заявил о необходимости в мобилизации ещё 450-500 тысяч человек. Он также отметил, что проведение столь масштабной мобилизации обойдется стране примерно в 13 миллиардов долларов.

В то же время, украинский генерал-полковник Александр Сырский в своих социальных сетях признал всю сложность ситуации на линии боевого соприкосновения для ВСУ. Он заявил, что российская армия превосходит украинскую как в качестве и количестве вооружения, так и в численности личного состава.

Читайте также:

Генерал Сырский: Ситуация для ВСУ на линии боевого соприкосновения – сложная

«Мы думали, что летом будем в Крыму»: командир ВСУ рассказал об обманутых ожиданиях

Арестович*: Украина утратила достоинство и движется к катастрофе

*Внесён в реестр террористов и экстремистов на территории РФ
#армия
#всу
#владимир зеленский
#украина
#мобилизация
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Армения впервые депортировала в Россию сбежавшего из армии мобилизованного
19 декабря 2023, 19:27

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Армения впервые депортировала в Россию мобилизованного, который сбежал из армии. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».
По данным канала, 39-летнего уроженца Ростовской области задержали 7 декабря в армянском городе Гюмри.

Жене мужчины позвонили сотрудники военной полиции и уведомили о задержании мужа. Позднее он сам позвонил супруге и заявил о скорой депортации в Россию.

В настоящее время мобилизованный находится в Ростове-на-Дону в Региональном Управлении военной полиции по Южному военному округу.

Мобилизованный совершил побег из госпиталя в Запорожской области в апреле текущего года. Через несколько месяцев он написал явку с повинной. Военному предъявили обвинение по делу о самовольном оставлении части и отправили на прохождение военно-врачебной комиссии. В Армении мужчина оказался, совершив второй побег в ноябре.

Читайте также:

Шойгу рассказал о планах по расширению российской армии

Все больше иностранных граждан хотят вступить в российскую армию

Стало известно, сколько раненых на СВО военных выздоравливают
#армения
#россия
#мобилизация
#военные
#обвинение
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В ФСБ заявили об усилении засылки украинской агентуры и диверсантов в Россию
Бортников: Украина отправляет всё больше агентуры и диверсантов в Россию
19 декабря 2023, 18:19

Фото: iStock/irene_rebrova

Украинские власти усиливают тайную борьбу, засылку агентуры и диверсантов в Россию. Об этом сообщил глава ФСБ Александр Бортников.
По его словам, Федеральная служба безопасности занимается выявлением агентов и диверсантов с Украины на территории России. Работа имеет положительные результаты, подчеркнул Бортников.

В настоящее время наблюдается активизация украинских спецслужб, которые направляют своих агентов в Россию или вербуют россиян на совершение террористических актов.

Глава ведомства подчеркнул, что в настоящее время ФСБ не может обнародовать все результаты работы против украинской агентуры, но обязательно уведомит граждан о ходе мероприятий и об их результатах позднее.

Читайте также:

В Ижевске задержали мужчину, готовившего теракт по заказу Украины

ФСБ РФ раскрыла украинскую агентурную сеть, действовавшую в Крыму

В Нальчике предотвратили теракт на вокзале
#фсб
#украина
#сбу
#диверсанты
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф