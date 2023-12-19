Зыбинский: Бойцы «Запада» отразили 10 контратак ВСУ на Купянском направлении

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Подразделения группировки ВС РФ «Запад» отразили 10 контратак штурмовых групп Вооружённых сил Украины (ВСУ) в районе озера Лиман и северной окраины Синьковки на Купянском направлении СВО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Сергея Зыбинского.
По его словам, общие потери противника составили свыше 60 военнослужащих. Также были уничтожены один танк Leopard 2, три боевые машины пехоты, два бронетранспортера, одна 122-мм самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика» и два миномёта.
Кроме того, расчёты самоходных артиллерийских установок «Гиацинт-С» при выполнении огневых задач уничтожили опорный пункт и боевую технику ВСУ.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Кроме того, расчёты самоходных артиллерийских установок «Гиацинт-С» при выполнении огневых задач уничтожили опорный пункт и боевую технику ВСУ.
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Артем Путинцев