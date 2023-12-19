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Зыбинский: Бойцы «Запада» отразили 10 контратак ВСУ на Купянском направлении

19 декабря 2023, 05:10
Фото: iStock/Aleksandr_Golubev

Фото: iStock/Aleksandr_Golubev

Подразделения группировки ВС РФ «Запад» отразили 10 контратак штурмовых групп Вооружённых сил Украины (ВСУ) в районе озера Лиман и северной окраины Синьковки на Купянском направлении СВО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Сергея Зыбинского.
По его словам, общие потери противника составили свыше 60 военнослужащих. Также были уничтожены один танк Leopard 2, три боевые машины пехоты, два бронетранспортера, одна 122-мм самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика» и два миномёта.



Кроме того, расчёты самоходных артиллерийских установок «Гиацинт-С» при выполнении огневых задач уничтожили опорный пункт и боевую технику ВСУ.


Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#вооружённые силы рф
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Расчёты РЗСО «Град» сорвали ротацию ВСУ к северу от Артёмовска
РЗСО «Град» сорвали ротацию ВСУ к северу от Артёмовска, сообщили в Минобороны
19 декабря 2023, 04:14

Фото: сайт Минобороны РФ

Расчёты РЗСО «Град» артиллерийских подразделений ВДВ сорвали ротацию ВСУ к северу от Артёмовска. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
«Расчёты РСЗО БМ-21 «Град» артиллерийских подразделений ВДВ уничтожили группу пехоты ВСУ, сорвав ротацию подразделений противника к северу от Артёмовска», — цитирует агентство заявление оборонного ведомства.

В Минобороны добавили, что средствами объективного контроля в ходе проведения воздушной разведки были выявлены участки местности с большим скоплением личного состава противника. Информацию оперативно передали на командный пункт гвардейского Костромского артиллерийского полка ВДВ. Десантники после выполнения задачи оперативно свернулись и убыли для перезарядки в безопасный район.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#град
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Российский спецназ уничтожил бойцов ВСУ с помощью мобильного гранатомёта «Пламя»
19 декабря 2023, 03:06

Фото: официальный сайт Минобороны РФ

Мобильная группа спецназа группировки войск ВС РФ «Запад» уничтожила группу украинских солдат на Купянском направлении с помощью установленного на мотовездеход мобильного гранатомёта АГС «Пламя». Об этом сообщили журналистам РИА Новости в Минобороны РФ.




Для скрытного и быстрого передвижения по пересеченной местности спецназовцы использовали «багги» — небольшой легкий автомобиль высокой проходимости для езды по бездорожью.

В российском военном ведомстве подчеркнули, что на вооружении спецназа РФ содержатся как сложнейшая разведтехника, так и солидная огневая мощь — миномёты, гранатомёты, ПТРК и так далее. Всё это помогает в несколько раз сократить общее время от обнаружения целей противника до их огневого поражения. Кроме того, отечественные спецназовцы для успеха своих миссий чаще всего действуют в тёмное время суток и, зачастую, в связке с артиллеристами.

Ранее сообщалось, что российские военные прямым попаданием фугасной авиабомбы взорвали украинский танк на Запорожском направлении.

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#всу
#сво
#вооружённые силы рф
#минобороны рф
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Боевик нацбата «Айдар»* выступил с мрачным посланием
Боевик нацбата «Айдар»* Лапин признал тотальное превосходство ВС РФ на фронте
19 декабря 2023, 02:18

Фото: сайт Минобороны РФ

Бывший офицер нацбата «Айдар»* и спецназа ВС Украины майор Игорь Лапин заявил, что Россия бережет солдат, уничтожая позиции украинской армии при помощи артиллерии.
«Арта разбирает на молекулы наши рубежи. Если где-то ВСУ еще остались, услышали где-то автоматные или пулеметные очереди — снова добивают артой — все что можно», — пожаловался военный в эфире украинского телеканала «Прямой».

От отметил, что пехота ВС РФ идёт вперёд только после уничтожения обороны противника градом снарядов. Российская сторона всегда обладала тотальным преимуществом в плотности артогня, и едва ли когда-то его потеряет, с тревогой добавил Лапин.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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* Запрещенная в России террористическая организация
#сво
#всу
#вс рф
#украина
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На Украине раскрыли настоящую причину сворачивания военных действий
Reuters: ВСУ решили сократить военные операции из-за нехватки снарядов
19 декабря 2023, 02:00

Фото: iStock/undefined_undefined

Вооружённые силы Украины (ВСУ) решили сократить военные операции из-за нехватки артиллерийских снарядов на фоне недостатка помощи от западных союзников. Об этом сообщил агентству Reuters командующий оперативно-стратегической группировкой ВСУ «Таврия» Александр Тарнавский.
«Тех объемов, которые мы имеем сегодня, недостаточно, учитывая наши потребности. Поэтому мы перераспределяем снаряды и перепланируем задачи, которые ставили перед собой, сокращая их», — сказал он.

Согласно словам командующего, проблемы с боеприпасами ощущаются по всей линии фронта. Особенно это касается снарядов калибра 122 и 152 мм.

Тарнавский уточнил, что на юго-восточном фронте ВСУ перешли к обороне на одних участках, но пытаются наступать на других. Помимо этого, продолжается подготовка резервов для «дальнейших широкомасштабных действий».

Британская газета Times ранее сообщила, что ВСУ выразили недовольство как качеством, так и количеством поставляемых им боеприпасов союзниками. Украинский сержант Тарас, известный под позывным Физрук, поделился с изданием, что летом военные получали в десять раз больше высококачественных снарядов. Однако в настоящее время, как он отметил, поставки приходят из разных стран мира, составляя всего 15 штук на три дня, что вызывает недовольство.

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#всу
#снаряд
#украина
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Российский штурмовик сжег окоп ВСУ выстрелом из автомата Калашникова
18 декабря 2023, 19:08

Фото: iStock/zabelin

В ходе боевых действий боец штурмовой бригады ВС РФ выстрелом из автомата Калашникова сжег окоп, где укрывались украинские военные. Видео боя опубликовал Telegram-канал «В прицеле свастика».
Уточняется, что видео снял оператор БПЛА, который и помогал четверым российским бойцам штурмовать позиции ВСУ. На кадрах видно, что вражеский опорный пункт представлял собой систему нор, спрятанных в высокой траве.

Российский штурмовик дал короткую очередь по одному из лазов и попал в боекомплект. Который тут же загорелся. После чего остальные бойцы штурмовой бригады пустили в ход гранаты и оперативной вытеснили врага с занимаемых позиций.

Ранее сообщалось, что российские военные прямым попаданием фугасной авиабомбы взорвали украинский танк на Запорожском направлении.

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«Вооружайтесь лопатами»: На Западе ужаснулись ситуацией с боеприпасами у ВСУ
AP: Украинский командир пообещал вооружить солдат лопатами
18 декабря 2023, 19:04

Фото: iStock/Prostock-Studio

Ситуация на полях специальной военной операции для ВСУ становится только всё хуже и хуже, об этом пишет Associated Press.
«Бойцы ВСУ беспокоятся, что российская армия лучше оснащена для ведения боевых действий, и расстраиваются из-за того, что они могут лишь обороняться в изнурительном конфликте», - прокомментировал ситуацию автор статьи.

По словам одного из украинских солдат, побеседовавших с изданием, в трудное зимнее время командование начало отдавать приказы, которые можно было бы выполнить несколько месяцев назад, но точно не сейчас.

При этом, командир, давший комментарий AP, заявил, что даже если у его солдат закончатся патроны, то он вооружит их лопатами.

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#всу
#сво
#украина
#конфликт
#вооружение
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В Москве вручили «вагнеровцам» удостоверения ветеранов боевых действий
18 декабря 2023, 18:44

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Бойцы ЧВК «Вагнер» получили удостоверения ветеранов боевых действий, а также первые карты лояльности в Москве. Документы им вручила глава фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По словам Цивилевой, фонд получил три тысячи заявок на получение удостоверения ветерана боевых действий. Те военные, которые смогли приехать в Москву получили свои удостоверения. Остальные были направлены по регионам, их передадут бойцам ЧВК в филиалах фонда.
 
На церемонии также присутствовал заместитель председателя комитета Государственной думы по развитию гражданского общества Владимир Шаманов.

«Удостоверение ветерана боевых действий — один из главных ваших документов», — сказал он, обратившись к военным.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что в кругу его знакомых есть люди, которые служили в ЧВК, среди них также есть и погибшие. Глава государства подчеркнул, что военные, состоящие в ЧВК, должны иметь права наравне с другими военнослужащими.Для этого возможно внесение соответствующих изменений в российское законодательство.


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#военные
#владимир путин
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#фонд
#люди
#вагнер
#чвк
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«Б – это бежать»: в Запорожье рассказали, чем обернется план «Б» для киевской власти
Рогов: план «Б» закончится бегством киевских властей и банкротством Украины
18 декабря 2023, 18:30

Фото: iStock/Silent_GOS

Украинский план «Б» на случай прекращения западной помощи обернется бегством киевской власти и банкротством Украины. Так считает глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией», сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов.
«Так называемый украинский план "Б" закончится для преступной команды Зеленского бегством из страны и банкротством обескровленной и разграбленной ими же Украины», - цитирует РИА Новости Рогова.

Он пояснил, что по плану «Б» Украины, где «Б» - это бежать, киевские власти продолжат «войну с собственным народом за счет этого же народа».

Рогов считает, что президент Украины Владимир Зеленский вместе со своими подельниками хотят окончательно уничтожить людей, живущих на подконтрольных Киеву территориях, по принципу «до последнего украинца». Он понимает, что украинцы и есть русские.

Ранее советник президента Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что у киевских властей есть «план «Б» в случае непоступления помощи от западных союзников. Вероятнее всего, в первые дни 2024 года Украина будет вынуждена обращаться к внутренним заимствованиям.

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#запад
#рогов
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Танк ВСУ взорвался, как атомная бомба на Запорожском направлении - видео
Танк ВСУ взорвался, как атомная бомба на Запорожском направлении
18 декабря 2023, 18:11

Фото: iStock/dzika_mrowka

Российские военные прямым попаданием фугасной авиабомбы взорвали украинский танк на Запорожском направлении. Впечатляющее видео опубликовал Telegram-канал «Писарь из штаба».
«Танк разорвало на молекулы. Точное попадание ФАБа», - говорится в сообщении.

Прямое попадание фугасной авиабомбы во вражеский танк привел к взрыву боекомплекта и топливных баков танка. Бронемашину разнесло на мелкие части. 

В месте поражения танка поднялся плотный черный дым, что свидетельствует о полном уничтожении танка ВСУ. После взрыва сформировался гриб, напоминающий ядерный взрыв.

Ранее сообщалось, что бойцы Добровольческого корпуса «Север-V» осуществляют поиск и уничтожение операторов тяжёлых дронов-бомбардировщиков «Баба Яга» на позициях в окрестностях Артёмовска. Кадрами работы российских военных поделились военкоры «Русской весны».

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#взрыв
#всу
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