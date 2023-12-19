Зыбинский: Бойцы «Запада» отразили 10 контратак ВСУ на Купянском направлении

Подразделения группировки ВС РФ «Запад» отразили 10 контратак штурмовых групп Вооружённых сил Украины (ВСУ) в районе озера Лиман и северной окраины Синьковки на Купянском направлении СВО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Сергея Зыбинского.

По его словам, общие потери противника составили свыше 60 военнослужащих. Также были уничтожены один танк Leopard 2, три боевые машины пехоты, два бронетранспортера, одна 122-мм самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика» и два миномёта.







