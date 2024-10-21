Евгений Балицкий (Фото: сайт Кремля)
Западные страны могут организовать подрыв плотины Киевской ГЭС, чтобы затем обвинить в этом «злодеянии» Россию. О возможности такого развития событий предупредил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
В разговоре с ТАСС он подчеркнул, что НАТО, Запад и конкретно англосаксы привыкли действовать так, чтобы погибло как можно больше людей. Поэтому им ничего не стоит организовать взрыв на плотине, а затем обвинить Россию в тысячах смертей, нанеся ей тем самым ущерб в информационной войне.
Глава российского региона подчеркнул, что всегда стоит помнить о том, что русские и украинцы — славяне. Эти народы по сути своей — единая нация, только украинцы заболели сейчас «неприличной» болезнью, от которой их следует вылечить. Так в заключение разговора Балицкий охарактеризовал национализм.
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Александр Бойцов