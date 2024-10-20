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Запад за восемь лет нейтрализовал либо устранил на Украине всех несогласных и тех, кто был способен на бунт, тем самым «стерилизовав» страну. Об этом заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
В разговоре с ТАСС он подчеркнул, что западные партнёры уже давно и прочно заправляют всеми процессами, происходящими на Украине. И они очень грамотно и по-деловому подошли к ситуации, использовав свой накопленный тысячелетний опыт и целую культуру борьбы с повстанцами, отметил глава российского региона. За последние восемь лет они вычленили всех, способных к сопротивлению.
По мнению Балицкого, людей, которые могли бы противостоять нынешнему режиму, политики из западных стран переманили на свою сторону либо просто уничтожили. Они практически полностью стерилизовали огромную территорию Украины, подавив несогласных, и теперь там никакого сопротивления нет и быть не может, заключил губернатор Запорожской области.
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