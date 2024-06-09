Балицкий заявил о кончающихся солдатах ВСУ

Фото: iStock/Vladislav Stepanov
Глава Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) истощены, а «мясных штурмов» стало меньше. Его слова цитирует РИА Новости.
Губернатор пояснил, что украинская армия продолжает обороняться практически на всех направлениях, в том числе она оставила Крынки и Работино, очевидно, что противник устал.
Он добавил, что у украинских военных нет причин и они не понимают, за что они идут в бой. Идейно мыслящих людей, которые воевали на Донбассе восемь лет и вышли на первый план после начала специальной военной операции (СВО), практически нет.
Ранее Балицкий оценил отношение к Украине Владимира Зеленского и таких олигархов, как Игорь Коломойский и Ринат Ахметов. По его словам, им не нужны страны и народ.
Читайте также:
«Эта страна не нужна»: Балицкий оценил отношение Зеленского к Украине
Аналитик указал на зависимость Европы от США
В Польше рассказали о риске мировой войны
«Видно, что Запад устал, что вооружений не хватает, что сравниться с мощностью и идеологической убежденностью России очень тяжело», – сказал Балицкий.
Он добавил, что у украинских военных нет причин и они не понимают, за что они идут в бой. Идейно мыслящих людей, которые воевали на Донбассе восемь лет и вышли на первый план после начала специальной военной операции (СВО), практически нет.
Ранее Балицкий оценил отношение к Украине Владимира Зеленского и таких олигархов, как Игорь Коломойский и Ринат Ахметов. По его словам, им не нужны страны и народ.
Читайте также:
«Эта страна не нужна»: Балицкий оценил отношение Зеленского к Украине
Аналитик указал на зависимость Европы от США
В Польше рассказали о риске мировой войны
Александр Климов