Балицкий заявил о кончающихся солдатах ВСУ

Российский военно-полевой хирург пожертвовал жизнью, закрыв собой от вражеского дрона вход в палатку, в которой лежали 7 только что прооперированных им бойцов ВС РФ. Об этом сообщила председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.