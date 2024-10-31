Балицкий раскрыл степень нанесенного урона в Бердянске украинскими БПЛА

Евгений Балицкий (Фото: сайт Кремля)
ВСУ в ходе атаки на морской порт в Бердянске Запорожской области нанесли объекту незначительный урон. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий.
«Осмотрел поврежденную инфраструктуру Бердянского порта. Как я и говорил, разрушения незначительные и не отразятся на нормальной работе. Благо в момент атаки все рабочие находились в относительной безопасности, пострадавших среди людей нет», — написал Балицкий в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что поврежденная инфраструктура будет восстановлена в ближайшее время.
Глава региона также сообщил, что противник нанес незначительные повреждения мирному рабочему объекту, там также нет серьезного ущерба. Все восстановят уже в ближайшие сутки.
По словам Балицкого, бойцы Росгвардии уничтожили часть вражеских беспилотников, еще некоторые не взорвались. В итоге ущерб нанесли два дрона. ВСУ своей цели не достигли, заключил губернатор Запорожской области.
Читайте также:
Появились фото послания ВСУ на обломках атаковавшего Бердянск БПЛА
Раскрыта цель для ударов дронов ВСУ по Бердянску
Балицкий: ВСУ атаковали Бердянск дронами-камикадзе с поражающими элементами
Элина Позднякова