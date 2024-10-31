Раскрыта цель для ударов дронов ВСУ по Бердянску

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Целью ударов беспилотников ВСУ по Бердянску являются стали порт и административные здания. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«Целью массированной атаки вражеских БПЛА по Бердянску помимо морского порта являются административные здания — органы местного самоуправления и социальной защиты», — написал Рогов в своем Telegram-канале.
По его словам, основная часть этих зданий находятся в густонаселенных районах или вовсе на первых этажах многоэтажек.
Ранее сообщалось, что порт Бердянска в Запорожской области стал объектом террористической атаки, осуществленной, по информации местных властей, украинским режимом с использованием беспилотников-камикадзе.
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Элина Позднякова