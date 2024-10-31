Балицкий: ВСУ атаковали Бердянск дронами-камикадзе с поражающими элементами

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Боевики ВСУ атаковали Бердянск дронами-камикадзе с поражающими элементами, написал в Telegram-канале глава Запорожской области Евгений Балицкий.
«Судя по характеру и количеству следов от осколков боеприпасов дронов противника, террористы использовали для удара по мирным жителям снаряды с большим количеством поражающих элементов», — сказано в публикации.В МО РФ ситуацию не прокомментировали. Балицкий отметил, что три человека пострадали.
Ранее сообщалось, что в Бердянске закрыли детские сады и школы после атаки со стороны Украины.
Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Конечная цель российских войск — денацификация и демилитаризация республики.
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Никита Кротов