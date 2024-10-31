Появились фото послания ВСУ на обломках атаковавшего Бердянск БПЛА

Кадры с места падения БПЛА ВСУ в Бердянске (Фото: ТГ-канал Евгения Балицкого)
В сети стали доступны фото, которые наглядно показывают последствия атаки беспилотников ВСУ на Бердянск в Запорожской области. Губернатор области Евгений Балицкий выложил кадры в своем телеграм-канале.
Утром 31 октября порт Бердянска подвергся атаке беспилотника-камикадзе. Дроны сбрасывали снаряды с большим количеством поражающих элементов, рассказывает губернатор.
Известно, что в инциденте в Запорожской области пострадали три человека.
В Бердянске разбирают завалы, спасатели и пожарные ведут активную работу. Одновременно с этим Следственный комитет РФ устанавливает доказательства, что Киев проявляет агрессию в отношении мирных граждан.
На фотографиях, которые выложены на канале Балицкого, можно увидеть обломки дрона.
Читайте также:
«Бердянск – это Украина или руины»: ВСУ нацарапали послание на БПЛА, атаковавших Бердянск
Балицкий: ВСУ атаковали Бердянск дронами-камикадзе с поражающими элементами
Порт Бердянска подвергся атаке беспилотников-камикадзе ВСУ
Известно, что в инциденте в Запорожской области пострадали три человека.
В Бердянске разбирают завалы, спасатели и пожарные ведут активную работу. Одновременно с этим Следственный комитет РФ устанавливает доказательства, что Киев проявляет агрессию в отношении мирных граждан.
«Бердянск – это Украина, или руины», — гласит угроза с обломков БПЛА.
На фотографиях, которые выложены на канале Балицкого, можно увидеть обломки дрона.
Читайте также:
«Бердянск – это Украина или руины»: ВСУ нацарапали послание на БПЛА, атаковавших Бердянск
Балицкий: ВСУ атаковали Бердянск дронами-камикадзе с поражающими элементами
Порт Бердянска подвергся атаке беспилотников-камикадзе ВСУ
Мария Моисеева