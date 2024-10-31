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Появились фото послания ВСУ на обломках атаковавшего Бердянск БПЛА

Балицкий показал кадры послания ВСУ с атаковавшего Бердянск БПЛА
Кадры с места падения БПЛА ВСУ в Бердянске (Фото: ТГ-канал Евгения Балицкого)

Кадры с места падения БПЛА ВСУ в Бердянске (Фото: ТГ-канал Евгения Балицкого)

В сети стали доступны фото, которые наглядно показывают последствия атаки беспилотников ВСУ на Бердянск в Запорожской области. Губернатор области Евгений Балицкий выложил кадры в своем телеграм-канале.
Утром 31 октября порт Бердянска подвергся атаке беспилотника-камикадзе. Дроны сбрасывали снаряды с большим количеством поражающих элементов, рассказывает губернатор.

Известно, что в инциденте в Запорожской области пострадали три человека.



В Бердянске разбирают завалы, спасатели и пожарные ведут активную работу. Одновременно с этим Следственный комитет РФ устанавливает доказательства, что Киев проявляет агрессию в отношении мирных граждан.

«Бердянск – это Украина, или руины», — гласит угроза с обломков БПЛА.

На фотографиях, которые выложены на канале Балицкого, можно увидеть обломки дрона.


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#дроны
«‎Еще один, еще один и еще один»: Офицер ВСУ заявил о ЧП на фронте
Офицер ВСУ заявил о развале фронта и ежедневных потерях территории
31 октября 2024, 15:35

Фото: istockphoto/Alex Kochev

Экс-генпрокурор Украины и офицер ВСУ Юрий Луценко выразил тревогу по поводу ухудшающейся ситуации на фронте, заявив, что Украина ежедневно теряет населенные пункты, а киевская власть не предпринимает никаких действий для изменения этого положения. Свое мнение он выразил в интервью экс-депутату Верховной рады Бориславу Березе, информирует РИА Новости.
По его словам, информация о потерях игнорируется в украинском эфире, который заполняется менее важными новостями.

Луценко отметил, что давление на страну усиливается из-за постоянных сообщений о захвате новых территорий российскими войсками. Он подчеркнул, что ситуация уже перешла в критическую стадию, добавив, что генерал Марченко охарактеризовал текущее состояние фронта как «развал».

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что слова Зеленского раз за разом подтверждают его неадекватность. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сво
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Лавров оценил возможность решения конфликта на Украине «вничью»
Лавров: решение конфликта на Украине вничью не отвечает интересам сторон
31 октября 2024, 15:26

Фото: iStock/Diy13

Разрешение российско-украинского конфликта «вничью» не отвечает интересам обеих сторон, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции, пишет РИА Новости.
Глава Белоруссии Александр Лукашенко на II Минской международной конференции по евразийской безопасности, которая стартовала сегодня, 31 октября, заявил, что Запад осознал необходимость договариваться и допустил возможность «ничьей».

По мнению Лаврова, данное понятие можно применить к различным ситуациям, в том числе и к стамбульской договоренности 2022 года.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#украина
#страны
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#зеленский
#лавров
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Глава МИД РФ заявил о полной неадекватности Зеленского
Лавров: слова Зеленского раз за разом подтверждают его неадекватность
31 октября 2024, 15:09

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что слова Зеленского раз за разом подтверждают его неадекватность. Свое мнение он высказал на подходе для прессы в Минске, пишет РИА Новости.
«Я не могу в чужие мозги залезать. Зеленский, то, что он говорит, подтверждает с каждым разом его полную неадекватность», — сказал Лавров.

Министр добавил, что неадекватность проявляется как в политике, которую он пытается представить, так и в его поведении как обычного человека.

В середине октября на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте Зеленский призвал страны НАТО подготовить бригады, способные заменить уставших украинских солдат на поле боя.

Пока на Украине продолжается спецоперация, американский лидер Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский не прекращают всех удивлять. Например, Байден нередко поражает неожиданными заявлениями, которые быстро расходятся на мемы, а у главы киевского режима недавно заподозрили раздвоение личности. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Зеленский объяснил, почему Запад не хочет поддерживать Украину
Зеленский: Запад не хочет поддерживать Украину из-за отсутствия результатов ВСУ
31 октября 2024, 15:08

Фото: istockphoto/Iryna Imago

Западные союзники Украины не хотят ее поддерживать, поскольку не видят результатов на фронте, заявил в своем Telegram-канале глава киевского режима Владимир Зеленский.
«Будет сложно брать большие объемы оружия у партнеров, ожидать, что они нас будут крепко поддерживать. Потому что в любом случае люди хотят видеть действительно крепкую армию, (...) тогда вас поддерживают. И это факт. (...) Самое главное — это результат», — пояснил он.
Ранее Зеленский объяснял, что не просит Запад вводить войска на Украину, потому что опасается потерять поддержку.

Также сообщалось, от каких требований Владимира Зеленского оторопели в Вашингтоне.

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Лавров: в Вашингтоне оторопели от требования Зеленского дать Киеву «Томагавки»
31 октября 2024, 14:56

Фото: istockphoto/e-crow

Американские власти оторопели от требований главы киевского режима Владимира Зеленского передать Украине дальнобойные ракеты «Томагавк», заявил главный дипломат РФ Сергей Лавров на полях конференции по безопасности Евразии в Минске.
«То, что его требование «Томагавков» вызвало оторопь в Вашингтоне, это нам известно», — сказал руководитель российского МИДа.
Некоторое время назад журналисты New York Times, сославшись на чиновников США, проинформировали, что в «плане победы» Зеленского был пункт, содержащий просьбу дать киевскому режиму «Томагавки».

Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года, однако он узурпировал власть на Украине, и продолжает выдвигать требования своим западным союзникам.

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#война
#сво
#конфликт
#мид рф
#сергей лавров
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В Киеве пожаловались на качество дронов из США
WSJ: украинские чиновники жалуются на сбои в работе американских дронов
31 октября 2024, 14:29

Фото: iStock/NatureNow

Украинские чиновники жалуются на предоставленные ВСУ американские беспилотники. Об этом информирует издание The Wall Street Journal.
Отмечается, что большинство дронов не могут преодолеть средства радиоэлектронной борьбы и с трудом взлетают. Согласно информации украинских чиновников, БПЛА регулярно сбоили, а также были сложными в эксплуатации.

Ранее сообщалось, что крупнейший американский производитель беспилотников и поставщик дронов для Украины и США — компания Skydio — столкнулась с нехваткой важнейших компонентов из КНР из-за санкций Пекина. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, Россия считает, что поставки западных вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, а также напрямую вовлекают страны НАТО в ​украинское противостояние.

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#беспилотник
#дрон
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Российские бойцы стремительно продвигаются в сторону Купянска
Ганчев: взятие Кругляковки открыло тактический простор для ВС РФ
31 октября 2024, 14:24

Фото: iStock/SergeyVButorin

Армия России стремительно продвигается в сторону Купянска после освобождения Кругляковки. Об этом заявил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в эфире Первого канала.
Он напомнил, что Кругляковка находится под полным контролем армии России. Теперь группировка ВСУ в Боровой оказалась под угрозой.

«Если изучить рельеф местности, там можно увидеть сразу, что путей отхода для украинских вооруженных формирований сейчас практически нет, только в сторону Изюма, вокруг водохранилища. Поэтому Кругляковка сейчас открывает для наших ребят очень серьезный тактический простор», — пояснил Ганчев.

Однако, по его словам, пока нельзя прогнозировать начало боев за освобождение Купянска.

Накануне Ганчев сообщал, что боевики ВСУ не доберутся до правого берега Оскола, потому что российские войска освободили Кругляковку.

Об освобождении Кругляковки в Харьковской области Минобороны РФ сообщило 30 октября.

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#всу
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Силы ПВО за сутки сбили 95 украинских беспилотников
31 октября 2024, 14:09

Фото: iStock/Olena Bartienieva

11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, 2 управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции и 95 украинских беспилотников были сбиты средствами ПВО Российской Федерации. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Это случилось всего за сутки.

Ведомство уточняет, что российские войска, состоящие из оперативно-тактической авиции, артиллерийских группировок, ракетных войск и ударных беспилотных летательных аппаратов, наесли удар на поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 135-ти районах.

Помимо этого, склады с боеприпасами и горюче-смазочными материалами оказались в зоне поражения.

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Украинский военнопленный встретился с женой в пункте содержания
31 октября 2024, 14:06

Фото: iStock/Sinenkiy

Попавший в плен ВС РФ солдат ВСУ Александр Бакай смог встретиться с супругой в одном из пунктов содержания военнопленных. Об этом сообщает ТАСС.
По словам украинского пленного, ему пришла повестка еще весной 2022 года. Тогда его отправили в учебную часть, а после уже в составе он уехал в Мариуполь. В апреле того же года Бакай попал в плен.

«Призывали как будто на срочную службу, несмотря на то, что у меня белый билет. Я, конечно, сопротивлялся, меня в 18 лет не призвали, почему я должен был идти в 26. Мне сказали, что я первый в списках на срочную службу, что им нужны такие люди, которые могут обслуживать дизель-генераторы», — рассказал мужчина.

Его супруга обратилась к волонтерам, которые смогли организовать встречу с мужем.

Сами супруги отметили, что после освобождения Александра они останутся жить в России.

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