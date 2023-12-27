Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Пушилин рассказал о действиях ВС РФ в Авдеевке

Пушилин рассказал о действиях ВС РФ в Авдеевке

Пушилин: ВС РФ делают все для скорейшего освобождения Авдеевки
27 декабря 2023, 16:50
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Российская армия делает все возможное, чтобы поскорее освободить Авдеевку от ВСУ. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.
«Вооруженные силы Российской Федерации делают все возможное, чтобы как можно быстрее, так же, как и Марьинку, освободить Авдеевку», - сказал Пушилин.

Он объяснил, что освобождение Авдеевки от ВСУ является важным шагом для жителей Донецка и других населенных пунктов ДНР, которые находятся под постоянными украинскими обстрелами.


Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу лично заявил президенту Владимиру Путину в рамках встречи о том, что армия России полностью освободила Марьинку в ДНР от ВСУ. Он пояснил, что освобождение Марьинки позволит эффективнее защищать Донецк от украинских обстрелов. Глава Минобороны отметил, что ВСУ смогли создать в этом населенном пункте мощный укрепрайон с подземными ходами и защитой от авиа- и артударов. Однако российские военные смогли взломать его.

Читайте также:

Залужный: В Авдеевке может повториться сценарий Артёмовска

Залужный допустил скорое взятие российскими военными Авдеевки

В Генштабе ВСУ отреагировали на сообщение о потере 108 бойцов под Авдеевкой
#военные
#армия
#армия россии
#днр
#всу
#минобороны
#донецк
#пушилин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Балицкий сделал важное заявление об окончании спецоперации
Балицкий: спецоперация закончится весной-летом 2024 года
27 декабря 2023, 17:13

Фото: сайт Кремля

Глава Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что украинский фронт рухнет весной или летом, и тогда российская специальная военная операция будет завершена.
«Я выскажу свою точку зрения, я уверен в том, что спецоперация закончится в следующем году. Скорее всего, что закончится она где-то в конце весны - в начале лета, потому как сам являюсь военным, могу сказать из того, что я понимаю в этом всем происходящем», - заявил Балицкий.

Он считает, что украинский фронт должен рухнуть примерно в конце весны или начале лета.

Ранее профессор истории в Гарвардском университете Нил Фергюсон заявлял, что к победе России в вооруженном противостоянии с Украиной может привести большое количество сырья и ресурсов, которыми обладает Москва. Кроме того, поддержка западных союзников ослабевает и Киев не получает достаточного финансирования, что также созывается на линии фронта. Возможно, боеприпасы у ВСУ закончатся к выборам президента в США, предположил профессор.


Читайте также:

В Германии заявили о преимуществе ВС РФ после взятия Марьинки

Пушилин рассказал о действиях ВС РФ в Авдеевке

Российские штурмовики взяли важный опорный пункт ВСУ на Донецком направлении
#спецоперация
#сво
#вс рф
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Германии заявили о преимуществе ВС РФ после взятия Марьинки
Welt: освобождение Марьинки дает ВС РФ серьезное преимущество на фронте
27 декабря 2023, 17:01

Фото: iStock/zim286

Освобождение Марьинки в ДНР дало российской армии значимое преимущество на юго-западном участке линии соприкосновения. Так считает журналист Кристоф Ваннер, его слова передает немецкий телеканал Welt.
«Им (российским военным — ред.) на самом деле удалось взять Марьинку. Это делает путь на западном и юго-западном участке фронта свободнее», — пояснил Ваннер.

Он также подчеркнул, что армия России продвигается и на остальных направлениях в зоне спецоперации, отметив, что на севере российские бойцы уверенно идут вперед.

Напомним, 25 декабря министр обороны России Сергей Шойгу лично заявил президенту Владимиру Путину в рамках встречи о том, что армия России полностью освободила Марьинку в ДНР от ВСУ. Он пояснил, что освобождение Марьинки позволит эффективнее защищать Донецк от украинских обстрелов. Глава Минобороны отметил, что ВСУ смогли создать в этом населенном пункте мощный укрепрайон с подземными ходами и защитой от авиа- и артударов. Однако российские военные смогли взломать его.

Читайте также:

Пушилин рассказал о действиях ВС РФ в Авдеевке

Путин предложил Шойгу посоветоваться с Герасимовым о шагах после взятия Марьинки

Путин поручил присвоить комбату Трошину звание майора за взятие Марьинки
#военные
#сергей шойгу
#армия
#министр
#армия россии
#днр
#всу
#вс рф
#минобороны
#донецк
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Российские штурмовики взяли важный опорный пункт ВСУ на Донецком направлении
МО РФ: штурмовики взяли важный опорный пункт ВСУ на Донецком направлении
27 декабря 2023, 14:42

Фото: iStock/SergeyVButorin

Штурмовые отряды российской взяли под контроль важный опорный пункт ВСУ на Донецком направлении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.
При этом уточняется, что российским военным удалось захватить крупный арсенал западных трофеев — 15 ракет NLAW и пять единиц Javelin.

Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу лично заявил президенту Владимиру Путину в рамках встречи о том, что армия России полностью освободила Марьинку в ДНР от ВСУ. Он пояснил, что освобождение Марьинки позволит эффективнее защищать Донецк от украинских обстрелов. Глава Минобороны отметил, что ВСУ смогли создать в этом населенном пункте мощный укрепрайон с подземными ходами и защитой от авиа- и артударов. Однако российские военные смогли взломать его.

Читайте также:

Путин поздравил Шойгу со взятием Марьинки

Путин предложил Шойгу посоветоваться с Герасимовым о шагах после взятия Марьинки

Бойцов ВС РФ, отличившихся при взятии Марьинки, представят к госнаградам
#военные
#армия
#армия россии
#днр
#всу
#вс рф
#минобороны
#донецк
#путин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Большинство российских мобилизованных имеют жену и детей
В Минобороны РФ представили социальный портрет мобилизованного
27 декабря 2023, 13:53

Фото: iStock/scaliger

В Минобороны РФ представили социальный портрет российского мобилизованного. Средний возраст составил 35 лет, большинство имеет жену и детей и служили в армии России. Такие данные приводятся в материалах Минобороны «Армия в цифрах — 2023».
Согласно представленным данным, 57% мобилизованных женаты, при этом у 56,3% призванных в рамках частичной мобилизации есть дети. У трети – один ребенок, у четверти – двое, у 0,3% - трое детей.

Также 7% мобилизованных имеют высшее образование, а 30% получили среднее профессиональное. У 63% имеется среднее образование. Уточняется, что большинство призванных россиян проходили службу в армии. Всего 96,4%. На момент призыва 89% мобилизованных работали, при этом у 40% насчитывается стаж более 10 лет.

В Минобороны также сообщили, что число граждан, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации, составило 302 503 человека. 33 тысячи человек прибыли в военные комиссариаты еще до вручения им повесток.

Читайте также:

В ВСУ заявили, что не знают, где найти 500 тысяч человек для мобилизации

Российские военные выполнили главную цель года, сообщил Шойгу

Шойгу: Число контрактников ВС РФ до конца 2024 году увеличат до 745 тыс. человек
#дети
#ребёнок
#военные
#образование
#человек
#минобороны
#мобилизация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Снайперша ВСУ рассказала о гибели 18 боевых подруг
Женщина-снайпер ВСУ рассказала о гибели 18 боевых подруг
27 декабря 2023, 13:50

Фото: iStock/Valeriia Sivakova

Женщина-снайпер ВСУ Елена Белозерская рассказала о гибели ее подруг в результате военных действий на Украине. Об этом она написала на своей странице в социальной сети.
Военнослужащая разместила фотографии 18 женщин, которые проходили службу в рядах ВСУ. По ее словам, мобилизованные девушки-сослуживцы погибли в зоне проведения СВО и в дальнейшем потери будут только увеличиваться. Она рассказала, что украинское военное командование часто отправляет женщин под огонь, и они погибают, даже не видя своего противника.

Белозерская начала свою военную карьеру в 2014 году. Тогда она вступила в ряды ВСУ, прошла обучение и стала выполнять боевые задачи в качестве снайпера.

Прежде сообщалось, что Западные наёмники массово уезжают из Украины.

Читайте также:

В ВСУ ожидают, что 2024 год станет еще более тяжелым

В России создали новый дрон-камикадзе «Суперкам»

«Загоняют в угол, как собак»: Депутат Рады Шевченко о мобилизации украинцев
#дрон
#сво
#всу
#украина
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В зоне спецоперации протестируют БМП на дистанционном управлении
Чемезов: в зоне спецоперации опробуют дистанционно управляемую БМП
27 декабря 2023, 12:40

Фото: сайт Кремля

В зоне спецоперации хотят опробовать новейшую российскую боевую машину пехоты на дистанционном управлении. Об этом сообщил гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.
«Сейчас машина проходит испытания, после их завершения, я думаю, она будет опробована в зоне спецоперации», — цитирует РИА Новости Чемезова.

По его словам, благодаря этой технике станет возможным избежать поражение экипажа на самых опасных направлениях СВО.
Чемезов также рассказал, что комплект дистанционного управления может устанавливаться не только на БМП-3. В перспективе планируется оснастить им и самоходную противотанковую пушку 2С25М.

Роботизированная версия БМП-3, оснащенная боевым модулем «Синица», может действовать без экипажа. Управление происходит дистанционно. Новой моделью можно управлять с планшета.

Читайте также:

Чемезов: западные танки «горят очень хорошо»

Стало известно, когда в зоне спецоперации появится новейшая гаубица «Коалиция»

Чемезов: Создание новейшей РСЗО «Возрождение» начнётся в 2024 году
#испытания
#новости
#сво
#машина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В ВСУ ожидают, что 2024 год станет еще более тяжелым
Тарнавский: следующий год будет для Украины еще более тяжелым
27 декабря 2023, 12:15

Фото: iStock/Michele Ursi

Командующий оперативно-стратегической группировкой ВСУ «Таврия» Александр Тарнавский заявил, что 2024 год для Украины станет еще более тяжелым, передает ВВС.
«Я думаю, что следующий год будет, возможно, еще более тяжелым. Потому что мы должны заканчивать ведение боевых действий и освобождение наших территорий. И чем ближе к выполнению этой задачи, главной цели – выхода на наши границы, она будет еще сложнее», - заявил Тарнавский.

При этом генерал уверен, что российская сторона знает об этих планах и будет делать все, чтобы не дать ВСУ выполнить поставленные задачи. Он пожелал ВСУ удачи, еще раз подчеркнув, что 2024 года станет тяжелым для Украины.

Ранее Тарнавский заявлял, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) решили сократить военные операции из-за нехватки артиллерийских снарядов на фоне недостатка помощи от западных союзников.

Читайте также:

Новости СВО: где продвинулись ВС РФ, на каком участке готовятся к наступлению ВСУ

«Загоняют в угол, как собак»: Депутат Рады Шевченко о мобилизации украинцев

Западные наёмники массово уезжают с Украины, пишут СМИ
#военные
#сми
#операции
#депутат
#новости
#сво
#всу
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Новости СВО: где продвинулись ВС РФ, на каком участке готовятся к наступлению ВСУ
27 декабря 2023, 09:55

Фото: iStock/Anna_Anikina

Иностранные наёмники массово покидают Украину из-за недостаточного финансирования. Нехватка личного состава вынуждает ВСУ стягивать резервы на несколько участков фронта, однако ВС РФ пресекают возможность пополнения личного состава врага. Редакция «Радио 1» расскажет, где имеют тактические успехи российские бойцы, и на каком направлении предприняли попытку атаки ВСУ.

Костромские десантники на Артёмовском направлении сбили «Бабу Ягу»


Украинский дрон типа «Баба Яга» сбит под Артёмовском, об этом сообщили в Минобороны РФ. Вражеский ударный квадрокоптер пытался атаковать позиции российских бойцов, однако был замечен и уничтожен.

Офицер ВСУ Самовар: РФ использует продвинутые дроны, спастись от которых нельзя
Офицер ВСУ Самовар: РФ использует продвинутые дроны, спастись от которых нельзя

С задачей по ликвидации дрона справились костромские десантники. «Баба Яга» представляет собой промышленный БПЛА с большой грузоподъемностью, который выполняет роль бомбардировщика.

Западные наёмники массово уезжают с Украины


Западные наёмники покидают Украину из-за недостаточного финансирования. Об этом сообщает сербское издание «Политика».

Авторы статьи рассказали, что боевики не получили вознаграждение из-за сокращения западной помощи Киеву, в связи с чем начали массово покидать ряды ВСУ.


РСЗО «Торнадо-Г» уничтожили опорные пункты ВСУ на Купянском направлении


Группировка войск «Запад» ВС РФ уничтожила опорные пункты ВСУ, пехоту и технику противника. Об этом изданию РИА Новости сообщили в российском оборонном ведомстве.

Бойцы вели атаку с применением расчетов РСЗО «Торнадо-Г» на Купянском направлении. Все цели поражены.

Воздушная тревога на Украине


Власти Севастополя сообщили об объявлении воздушной тревоги в регионе. Кроме того, сигналы оповещения населения сработали в Харьковской и Донецкой областях, подконтрольных киевскому режиму.

Информации о разрушениях в настоящее время нет.

Последние новости СВО


ВС РФ продолжают активное наступление в Серебрянском лесничестве, сообщает телеграм-канал «Рыбарь». На некоторых участках продвижение российских бойцов составило три километра. Противник оказывает ожесточенное сопротивление.

ВСУ перебрасывают десантные группы в Крынки на Херсонском направлении для наступления. ВС РФ атакуют лодки врага с помощью БПЛА.

Залужный: В Авдеевке может повториться сценарий Артёмовска
Залужный: В Авдеевке может повториться сценарий Артёмовска

Ситуация на Запорожском направлении остается напряженной, идут ожесточенные бои. ВС РФ достигли тактических успехов у Работино, заняты несколько опорных пунктов противника.

Враг пытался атаковать у Новомихайловки, но безуспешно. Российские бойцы отбросили ВСУ на прежние позиции артиллерийским огнем.

Читайте также:

В России создали новый дрон-камикадзе «Суперкам»

Стало известно, когда в зоне спецоперации появится новейшая гаубица «Коалиция»

«Загоняют в угол, как собак»: Депутат Рады Шевченко о мобилизации украинцев
#минобороны рф
#бпла
#всу
#вс рф
#запад
#воздушнаясво
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В России создали новый дрон-камикадзе «Суперкам»
Глава «Ростеха» Чемезов: в РФ создали новый дрон-камикадзе «Суперкам»
27 декабря 2023, 08:48

Фото: istock / vadimrysev

Генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в беседе с РИА Новости рассказал, что в РФ создали новый беспилотный летательный аппарат «Суперкам».

«На текущий момент в контуре «Ростеха» создается еще один беспилотный летательный аппарат серии «Суперкам», — заявил он.
Глава госкорпорации отметил, что этот беспилотник есть в разведывательной версии и в версии камикадзе. Сейчас «Суперкам» проходит тесты, в ходе которых показывает заложенные технические характеристики.

Чемезов обратил внимание, что одной из особенностей новых дронов является высокая степень защиты от средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), то есть эти дроны сложно подавить.

До этого Чемезов рассказал, что новейшая гаубица «Коалиция» скоро появится в зоне специальной военной операции. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Бойцы «Ахмата» уничтожили двух наёмников из Колумбии под Артемовском

На Украине предложили пригласить наёмников из Африки в ряды ВСУ

Пленный боец ВСУ: На Запорожском направлении нет шансов выжить

#ростех
#беспилотник
#аппарат
#тесты
#новости
#рф
#дроны
#вооружение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф