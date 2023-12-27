Пушилин рассказал о действиях ВС РФ в Авдеевке

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Российская армия делает все возможное, чтобы поскорее освободить Авдеевку от ВСУ. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.
«Вооруженные силы Российской Федерации делают все возможное, чтобы как можно быстрее, так же, как и Марьинку, освободить Авдеевку», - сказал Пушилин.
Он объяснил, что освобождение Авдеевки от ВСУ является важным шагом для жителей Донецка и других населенных пунктов ДНР, которые находятся под постоянными украинскими обстрелами.
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Элина Позднякова