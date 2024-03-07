Балицкий сообщил, что российские военные улучшили позиции под Работино

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Российские войска улучшили свои позиции в районе Работино, и освобожденная территория постепенно увеличивается, объявил глава Запорожской области Евгений Балицкий РИА Новости, отметив, что власти сейчас работают над обеспечением коммунальных функций.
«Сейчас наши подрезают фланги. На самом деле, пока что в Работино нельзя называть, что оно взято. Мы улучшили свои позиции, это все, что я могу сказать, все остальное должны комментировать военные», – уточнил Балицкий.
Глава области отказался уточнить, когда поселок перейдет под контроль российской армии, объяснив это тем, что информация может быть предоставлена только военными.
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Александр Климов