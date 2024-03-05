Опубликовано первое с начала СВО видео уничтожения американской РСЗО HIMARS

Видео: Telegram-канал «Военная хроника»
Впервые с начала спецоперации в сети появилось видео уничтожения российскими бойцами американской РСЗО HIMARS. Его публикует Telegram-канал «Военная хроника».
Уточняется, что РСЗО M142 накрыли вместе с расчётом и сопровождением в районе Никаноровки в Добропольском районе ДНР менее, чем в 40 км от линии фронта. Предварительно, американская система была уничтожена из российской РСЗО Торнадо-С или аэробаллистической ракетой ОТРК «Искандер».
При этом подчеркивается, что поражение происходит в тот момент, когда расчёт HIMARS готовится к стрельбе не ожидает атаки.
По данным Mash, стоимость РСЗО M142 HIMARS составляет порядка 3,48 миллионов долларов, боеприпасы для нее стоят около двух миллионов долларов.
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«ВСУ не первый раз перемещают дефицитные РСЗО западного производства поближе к ЛБС. Видимо, такие РСЗО всё чаще применяются как дальнобойная артиллерия для сдерживания ВС РФ на авдеевском направлении», — говорится в сообщении.
По данным Mash, стоимость РСЗО M142 HIMARS составляет порядка 3,48 миллионов долларов, боеприпасы для нее стоят около двух миллионов долларов.
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Элина Позднякова