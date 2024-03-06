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Предложение Запада направить войска на Украину обусловили потерей Авдеевки

Боссхард: Западные страны обсуждают отправку войск Киеву после потери Авдеевки
06 марта 2024, 02:51
Фото: iStock/CatEyePerspective

Фото: iStock/CatEyePerspective

Западные страны начали обсуждать возможность отправки войск НАТО на Украину из-за паники, возникшей после взятия Авдеевки под контроль России, заявил аналитик по вопросам политической и военной стратегии Ральф Боссхард, передает агентство ТАСС.
По словам Боссхарда, президент Франции Эммануэль Макрон рассматривает возможность введения иностранных войск на Украину, поскольку не уверен в способности украинской армии изменить ход конфликта. Эксперт также считает, что французский лидер перестал верить в эффективность оружия, поставляемого западными странами.

Боссхард подчеркнул, что украинская сторона понесла «невыносимые потери».


«Даже тот факт, что Западная Европа до сих пор служила надежной площадкой для подготовки и материального обеспечения украинской армии, пока не смог переломить ход войны», – резюмировал он.

Ранее французский лидер Эммануэль Макрон допустил возможность отправки войск на Украину.

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Le Monde: Названные Зеленским потери ВСУ учитывают только официальные цифры
06 марта 2024, 02:48

Число потерь Вооружённых сил Украины (ВСУ), названное ранее президентом этой страны Владимиром Зеленским, не является достоверной, поскольку учитывает только официальные цифры. Об этом заявил обозреватель международного отдела французской газеты Le Monde Эммануэль Гриншпан, отвечая на вопросы интернет-пользователей
«Согласно моим источникам, цифра в 31 000 погибших, названная президентом Владимиром Зеленским, является точной, но она отражает только официально подтвержденные смерти. Базы данных с открытым доступом, позволяющей провести независимую проверку, не существует. Источник, близкий к военной разведке, сообщил мне, что общая оценка составляет около 60 000 погибших. Еще 30 000 – это пропавшие без вести (по его словам, 90% погибли, 10% находятся в плену в России), а также тысячи неопознанных мертвецов, лежащих в моргах из-за отсутствия тестов ДНК», — сказал Гриншпан.

По словам журналиста, 2024 год станет для Украины «довольно болезненным», так как Киеву придётся сдерживать российское наступление, не имея необходимых боеприпасов, организовывать мобилизацию, продолжая при этом подвергаться бомбардировкам. Украина также рискует быть подведённой Соединенными Штатами (в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах) и даже Европой, которая явно разделена по вопросу стратегии помощи киевскому режиму.

25 февраля Зеленский впервые с начала СВО назвал число погибших украинских военных. По его словам, в ходе конфликта погибла 31 тысяча украинских военнослужащих. В ответ на это глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что слова Зеленского являются наглой ложью, эта цифра сильно занижена. Он пояснил, что только в боях за Артемовск, Марьинку, Авдеевку ВСУ потеряли гораздо больше, чем заявленные Зеленским 31 тысяча человек.

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Опубликовано первое с начала СВО видео уничтожения американской РСЗО HIMARS
05 марта 2024, 22:32

Фото: iStock/Aterrassi

Впервые с начала спецоперации в сети появилось видео уничтожения российскими бойцами американской РСЗО HIMARS. Его публикует Telegram-канал «Военная хроника».
Уточняется, что РСЗО M142 накрыли вместе с расчётом и сопровождением в районе Никаноровки в Добропольском районе ДНР менее, чем в 40 км от линии фронта. Предварительно, американская система была уничтожена из российской РСЗО Торнадо-С или аэробаллистической ракетой ОТРК «Искандер».

«ВСУ не первый раз перемещают дефицитные РСЗО западного производства поближе к ЛБС. Видимо, такие РСЗО всё чаще применяются как дальнобойная артиллерия для сдерживания ВС РФ на авдеевском направлении», — говорится в сообщении.

При этом подчеркивается, что поражение происходит в тот момент, когда расчёт HIMARS готовится к стрельбе не ожидает атаки.

По данным Mash, стоимость РСЗО M142 HIMARS составляет порядка 3,48 миллионов долларов, боеприпасы для нее стоят около двух миллионов долларов.

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Глава СВР Нарышкин не сомневается в победе России в спецоперации
05 марта 2024, 21:41

Фото: РИА Новости/Кирилл

Никаких сомнений в том, что Россия одержит победу в специальной военной операции нет и быть не может. Об этом заявил директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин.
Таким образом он ответил на соответствующий вопрос в эксклюзивном интервью для программы «Соловьёв Live», кадры которого были показаны в эфире телеканала «Россия-1». Нарышкин уточнил, что победа в СВО наступит тогда, когда Россия освободит от киевского коррумпированного и нацистского режима всех тех, кто хотел быть освобождённым.

Он подчеркнул, что хозяевами территории Украины являются не политики из Вашингтона или Лондона. Они хозяева только для киевских продажных чиновников. Подлинными хозяевами украинской земли являются люди которые живут на ней. И только им самим предстоит решать, в какой стране они хотят жить, заключил глава СВР России.

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Генерал ВСУ Кривонос: Войска РФ используют мощную тактику и движутся вперёд
05 марта 2024, 20:33

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Российские войска постоянно меняют тактику своих действий, а сейчас перешли к более мощной. Они постоянно пытаются идти вперёд, используя стыки между частями ВСУ.
Об этом заявил украинский генерал в отставке Сергей Кривонос. Выступая в эфире телеканала «Прямой», он отметил отлично организованную российскую разведку, которая хорошо изучила эти самые стыки и слабые места обороны украинских войск. Именно это позволяет частям ВС РФ продвигаться вперёд, считает отставной военный.

Также генерал Кривонос обратил внимание на то, что российские войска в огромных количествах применяют на передовой беспилотники и миномёты, в то время как ВСУ испытывают недостаток не только в людских ресурсах, но и в боеприпасах.

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Эксперт объяснил, почему Запад продолжает помогать Украине
Политолог Мезюхо: Украина превратилась в международный коррупционный хаб
05 марта 2024, 19:04

Украина при поддержке западных стран превратилась в международный центр коррупции.
Такое мнение высказал политолог Иван Мезюхо в интервью RT, комментируя заявления французского политика Флориана Филиппо о пропаже денежной помощи ЕС на Украине.

Мезюхо подчеркнул, что Украина стала местом, где возможно отмывание денег: если нужно «пропылить» крупные суммы, достаточно поставить гуманитарную помощь в эту страну.

Политолог также отметил, что установление коррупционных связей с режимом Зеленского стало распространенным методом для заработка. По его мнению, как европейские, так и американские политики, а также их киевские сторонники довольны подобным положением дел.

По мнению эксперта, вопрос о продолжении финансирования украинского государства остается актуальным для Запада, так как это предоставляет возможность «отмывания» средств.

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ВС РФ приступили к разминированию Авдеевки
Пушилин сообщил о начале работ по разминированию Авдеевки
05 марта 2024, 18:46

Фото: iStock/Jakub Laichter

Специалисты начали работы по разминированию территории в освобожденной Авдеевке. Об этом в ходе общения с журналистами сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
«К разминированию уже приступили сейчас, первые шаги для этого делаются», - сообщил глава региона.
Он также рассказал, что параллельно будут проводиться работы по подключению воды и электроэнергии. Информация об освобождении Авдеевки российской армией появилась 17 февраля. Прежде ВС РФ взяли противника в окружение, чем вынудили его сдать позиции.
Ранее Пушилин сообщил, что Киев до начала СВО готовил нападение на Крым, Донбасс и Белоруссию. ​Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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На Украине сравнили линию обороны ВСУ со стеной из «Игры престолов»
Спикер ВСУ Лиховой заявил о мощной линии обороны на Авдеевском направлении
05 марта 2024, 18:25

Фото: iStock/JARAMA

ВСУ создали мощную линию обороны на Авдеевском направлении. Об этом заявил представитель оперативно-стратегической группировки ВСУ «Таврия» Дмитрий Лиховой.
Он уточнил, что на Авдеевском направлении создана качественная линия обороны. По его словам, она не может сравниваться с «Великой китайской стеной» или стеной из фильма «Игра престолов».

«Если враг хочет найти свою смерть на авдеевском направлении, пусть он наступает там, где у нас якобы на втором рубеже нет оборонительных укреплений, они там есть. Они не имеют вид сплошной линии, как кто-то упрощенно хочет ее видеть, однако это очень разветвленная система», - заявил Лиховой в эфире телемарафона.

По его словам, оборона на Авдеевском направлении создавалась еще в декабре 2023 года. Он подчеркнул, что бойцы ВСУ постоянно занимаются укреплением данных позиций. Они копают противотанковые рвы, устанавливают танковые капониры, бетонные бункеры, и сооружают мобильные взводно-опорные пункты с бронированными капсулами.

Лиховой добавил, что на Донецком направлении линия обороны ВСУ отличается, тем не менее, по его словам, она должна быть не менее эффективной, чем на Авдеевском, отметив, что укреплений много не бывает.

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Минобороны сообщило об успехах российской армии на Купянском направлении
Минобороны: ВС РФ отразили пять атак ВСУ на Купянском направлении
05 марта 2024, 18:14

Фото: iStock/Dmitry Andreev

ВС РФ отразили пять атак ВСУ на Купянском направлении за последние сутки. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
Кроме того, российским бойцам удалось улучшить свое тактическое положение.

«В районе населенного пункта Синьковка Харьковской области отразили пять атак подразделений 41-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад ВСУ», - сообщил Конашенков.

В ведомстве также сообщили, что в результате боя на Купянском направлении ВСУ лишились более 35 военнослужащих, а также четырех автомобилей, американской артиллерийской системы M777, польской САУ Krab и РСЗО «Град».

Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля 2022 года, о чем распорядился российский президент Владимир Путин. По мнению представителей Кремля, в настоящий момент у Украины иссякают ресурсы, что связано с отсутствием денег, идеологии и собственного оборонного производства страны, а также существенным сокращением военной помощи со стороны западных союзников Киева.

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#рф
#минобороны рф
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Украинская чиновница назвала выход ВСУ из Авдеевки «освобождением» города
05 марта 2024, 17:47

Фото: iStock/JARAMA

Бывшая замминистра обороны Украины Анна Маляр оговорилась в прямом эфире Радио NV и назвала потерю контроля ВСУ над Авдеевкой — освобождением.
«Освобож… Я имею в виду выход», — поправила оговорку Маляр.

В своей речи украинская чиновница рассуждала об оставлении украинскими бойцами населенного пункта и указывала на то, что западные СМИ давали разную оценку этому событию.

Напомним, российская армия установила контроль над Авдеевкой 17 февраля. Несколько дней ВСУ находились в окружении и были вынуждены отступить. Несколько десятков украинских бойцов еще несколько дней продолжали оставаться на освобожденной территории, однако Авдеевка вскоре была полностью зачищена.

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