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Западные страны начали обсуждать возможность отправки войск НАТО на Украину из-за паники, возникшей после взятия Авдеевки под контроль России, заявил аналитик по вопросам политической и военной стратегии Ральф Боссхард, передает агентство ТАСС.
По словам Боссхарда, президент Франции Эммануэль Макрон рассматривает возможность введения иностранных войск на Украину, поскольку не уверен в способности украинской армии изменить ход конфликта. Эксперт также считает, что французский лидер перестал верить в эффективность оружия, поставляемого западными странами.
Боссхард подчеркнул, что украинская сторона понесла «невыносимые потери».
Ранее французский лидер Эммануэль Макрон допустил возможность отправки войск на Украину.
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Боссхард подчеркнул, что украинская сторона понесла «невыносимые потери».
«Даже тот факт, что Западная Европа до сих пор служила надежной площадкой для подготовки и материального обеспечения украинской армии, пока не смог переломить ход войны», – резюмировал он.
Ранее французский лидер Эммануэль Макрон допустил возможность отправки войск на Украину.
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Александр Климов