Балицкий сообщил о попытке захвата Запорожской АЭС силами ВСУ

Запорожская АЭС (Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский)
ВСУ пытались захватить Запорожскую АЭС. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
По словам главы региона, украинские силы хотели применить РСЗО HIMARS и ударные беспилотные комплексы. Балицкий отметил, что попытки «захвата» станции не дают покоя западным военачальникам, что приводит к колоссальным потерям и бессмысленным жертвам среди граждан Украины.
Губернатор добавил, что ВС России удалось обеспечить безопасность ЗАЭС.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Губернатор добавил, что ВС России удалось обеспечить безопасность ЗАЭС.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова