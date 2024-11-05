Дрон ВСУ попал в многоэтажный дом в Белгороде, есть пострадавшие

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Украинский беспилотник врезался в многоэтажный дом в Белгороде, после чего произошёл взрыв и пожар. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Уточняется, что в результате вражеской атаки пострадали пять человек. Внутри квартиры, куда попал БПЛА ВСУ, находилась семья.
Согласно предварительным данным, там находились дети с родителями. Близкие не могут с ними свзяться.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Согласно предварительным данным, там находились дети с родителями. Близкие не могут с ними свзяться.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова