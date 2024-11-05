Минобороны РФ: На Украине потеряли 68 радиоактивных источников

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На Украине пропали десятки радиоактивных источников. Об этом на брифинге сообщил начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов.
Кириллов подчеркнул, что произошедшее вызывает особую настороженность. Уточняется, что потерянные источники ионизирующего излучения находились в Институте метрологии в Харьковской области.
Начальник войск РХБЗ добавил, что Украина стала одним из основных импортеров отработавшего ядерного топлива. По его словам, маршруты поставок проходят через Польшу и Румынию, а различные вопросы курирует лично глава офиса президента Андрей Ермак.
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