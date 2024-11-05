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Минобороны РФ: На Украине потеряли 68 радиоактивных источников

Фото: iStock/andrey shalari

Фото: iStock/andrey shalari

На Украине пропали десятки радиоактивных источников. Об этом на брифинге сообщил начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов.


Кириллов подчеркнул, что произошедшее вызывает особую настороженность. Уточняется, что потерянные источники ионизирующего излучения находились в Институте метрологии в Харьковской области.

Начальник войск РХБЗ добавил, что Украина стала одним из основных импортеров отработавшего ядерного топлива. По его словам, маршруты поставок проходят через Польшу и Румынию, а различные вопросы курирует лично глава офиса президента Андрей Ермак.

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#маршруты
#опасность
#ядерное оружие
#топливо
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области
Минобороны: ВСУ в Курской области за сутки потеряли более 200 военных
05 ноября 2024, 14:28

Фото: iStock/vladj55

Российские военные уничтожили за сутки под Курском более 200 боевиков ВСУ. Об этом проинформировало Минобороны России.
В сообщении российского оборонного ведомства отмечается, что, помимо этого, солдаты ВС РФ уничтожили боевую машину пехоты и четыре боевые бронированные машины, а также два миномета и один автомобиль. Кроме того, два военнослужащих ВСУ сдались в плен.

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона.

Ранее появилась информация, что в конце октября в результате боевых действий в Брянской области был убит американский морпех в отставке Кори Навроцки. Как сообщает Newsweek, Навроцки принимал участие в нескольких военных миссиях, прежде чем уйти в отставку. На Украину он прибыл два месяца назад.

До этого стало известно, почему Южнодонецкое направление самое опасное. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Названа причина снижения качества работы ПВО ВСУ
Business Insider: Украина отправит в пехоту специалистов ВВС
05 ноября 2024, 14:13

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Украина переводит в пехоту специалистов военно-воздушных сил. Об этом пишет Business Insider.
«На прошлых выходных ВВС Украины заявили, что переведут часть личного состава в пехоту», — говорится в статье.

При этом эксперт Джек Уотлинг сообщил изданию, что заметно ослабление противовоздушной обороны Украины из-за сокращения специалистов.

Ранее депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая отметила снижение эффективности ПВО ВСУ и связала это с массовым переводом военнослужащих ВВС в пехоту.

3 ноября экс-начальник управления коммуникаций командования воздушных сил армии Украины Юрий Игнат подтвердил, что украинских специалистов противовоздушной обороны (ПВО) отправляют в пехоту.

При этом украинский депутат Анна Скороход заявила 5 ноября, что медиков также начинают переводить в ряды пехоты и штурмовых подразделений и отправляют прямо на линию фронта.

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#пво
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Стало известно, что станет с Константиновкой в ДНР после падения обороны ВСУ
Литовкин: ВСУ при отходе из Константиновки взорвут город
05 ноября 2024, 14:00

Фото: iStock/Jakub Laichter

ВСУ после падения обороны Константиновки в ДНР уйдут, а после себя оставят разрушенный город. Об этом сообщил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин, его слова передает aif.ru.
«Эвакуация Константиновки показывает, что Киев готовится к сдаче города. Сначала, конечно, ВСУ будут ее оборонять, просто так не оставят. Но потом, уходя, взорвут все за собой», — считает Литовкин.

По его словам, украинские боевики не оставят ничего целого при отходе из города, как они делают и с другими городами и селами.

Накануне стало известно, что ВСУ проводят эвакуацию жителей в подконтрольном городе Константиновка. Известно, что администрация, а также силовые ведомства ушли из города.

Стоит отметить, что освобождение Константиновки ВС РФ сильно повлияет на обороноспособность ВСУ в ДНР. Город является крупным железнодорожным хабом, и потеря его серьезно осложнит логистику противника, в том числе подвоз резервов и вооружения в славянско-краматорскую агломерацию.

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#киев
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Раскрыта главная цель ВСУ при вторжении в Курскую область
МО РФ: приоритетной целью вторжения ВСУ в Курскую область был захват АЭС
05 ноября 2024, 13:36

Игорь Кириллов (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Одной из главных целей вторжения боевиков украинской армии на территорию Курской области был захват Курской АЭС. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, его слова приводятся в Telegram-канале МО РФ.
«Обращаю внимание, что одной из приоритетных целей вторжения ВСУ на территорию Курской области был захват Курской атомной электростанции», — заявил Кириллов.

Он пояснил, что МО РФ получило доступ к докладу украинской госслужбы по ЧС, в котором указывается, что при аварии на Курской АЭС радиоактивному заражению подвергнется лишь территория РФ. Там говорится, что она находится в зоне действия южных ветров, которые за 12 часов уведут радиоактивные выбросы в северном направлении над территорией РФ.

«На территории Украины изменения фоновых значений гамма-излучения не будет», — говорится в докладе украинского ведомства.

Однако, по словам Кириллова, в случае мощной аварии на АЭС радиация распространилась бы на значительной части Европы, как это ранее произошло после аварии на Чернобыльской АЭС.

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Песков прокомментировал сообщения о присутствии КНДР в зоне СВО
Песков: в США признали, что у них нет доказательств присутствия КНДР в зоне СВО
05 ноября 2024, 12:52

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал журналистам сообщения о присутствии солдат КНДР в зоне спецоперации.
Пресс-секретарь главы российского государства отметил, что представители Соединенных Штатов, которые говорят о присутствии военных из Северной Кореи в зоне СВО, сами признают, что не имеют окончательного подтверждения этой информации. Иные подробности Песков оглашать не стал.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что из-за возможного участия войск КНДР в спецоперации на Украине могут возникнуть новые формы поддержки Киева западными странами. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#удар
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Бойцы ВС РФ окружают Курахово в ДНР с трех сторон
Рогов: ВС РФ обхватывают Курахово в ДНР с трех сторон
05 ноября 2024, 12:40

Фото: iStock/Evgeny555

Войска ВС РФ окружают город Курахово в ДНР с трех сторон. Об этом рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, его слова передает РИА Новости.
«Наши войска практически обхватили Курахово с востока и юга. А с севера зашли в поселок Новодмитровка, который находится примерно в восьми километрах от Курахово», — рассказал Рогов.

2 ноября в Минобороны РФ заявили, что бойцы российской армии освободили Кураховку в Донбассе от ВСУ. Населенный пункт находится примерно в 15 км от Курахово. Тогда же Рогов сообщил, что российские военные подошли к ближайшему пригороду оккупированного ВСУ города Курахово в западной части ДНР.

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В РФ могут пересмотреть выплаты за ранения на СВО в зависимости от их тяжести
05 ноября 2024, 12:38

Фото: iStock/Highwaystarz-Photography

В России рассматривают новую систему выплат бойцам ВС РФ за ранения, полученные в зоне СВО, которая будет зависеть от степени их тяжести. Об этом пишет военкор Александр Коц в статье для «Комсомольской правды».
«И, похоже, в ближайшее время нас ждут изменения в этой области. Выплаты будут строго зависеть от степени тяжести травмы. Если ранение привело к инвалидности, то сумма выплаты значительно вырастет. Она будет меньше, чем по гибели, но выше нынешней», — говорится в статье.
В рамках новой системы выплаты за лёгкие ранения планируется понизить, а за тяжёлые, повлекшие инвалидность, наоборот повысить.

На сегодняшний день за ранение участники СВО получают три миллиона рублей независимо от их степени тяжести. При этом страховые выплаты будут выплачиваться в полном объеме. С 1 января 2024 года за легкое увечье платят 81 816,44 рублей, за тяжелое - 327 265,73. Также остаются и региональные выплаты за ранения.

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В Курской области ликвидировали отказавшихся сдаться в плен бойцов ВСУ
ТАСС: у Любимовки в Курской области уничтожили 15 военнослужащих ВСУ
05 ноября 2024, 11:25

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

В Курской области уничтожили 15 украинских боевиков при отражении атаки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры.
Уточняется, что российские военнослужащие предлагали бойцам ВСУ сдаться в плен. По данным силовиков, они этого делать не захотели.

Напомним, 6 августа украинские войска перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Согласно информации Минобороны России, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 23 тысяч военных. В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

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Иностранные наемники замечены среди военкомов на Украине
Подполье: иностранные наемники замечены среди военкомов на Украине
05 ноября 2024, 10:23

Фото: iStock/e-crow

На Украине в рядах сотрудников территориальных центров комплектования заметили иностранных наемников. Об этом сообщили представители подполья «Дозор» в Telegram-канале.
«За счет того, что наши ряды пополняются новыми дозоровцами, мы узнаем все больше пикантных подробностей. Мы получили сведения об усилении состава ТЦК иностранными наемниками. Лица закрыты, работают в тылу, жалости к местным нет», — говорится в сообщении подполья.

Уточняется, что после обнародования данной информации наемникам прикажут снять шевроны, указывающие на связь с другими государствами.

На кадрах, прикрепленных к посту, видно, как сотрудники ТЦК насильно сажают в машину мужчину, среди них есть военный с флагом Азербайджана на форме.

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