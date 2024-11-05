Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области

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Российские военные уничтожили за сутки под Курском более 200 боевиков ВСУ. Об этом проинформировало Минобороны России.
В сообщении российского оборонного ведомства отмечается, что, помимо этого, солдаты ВС РФ уничтожили боевую машину пехоты и четыре боевые бронированные машины, а также два миномета и один автомобиль. Кроме того, два военнослужащих ВСУ сдались в плен.
ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона.
Ранее появилась информация, что в конце октября в результате боевых действий в Брянской области был убит американский морпех в отставке Кори Навроцки. Как сообщает Newsweek, Навроцки принимал участие в нескольких военных миссиях, прежде чем уйти в отставку. На Украину он прибыл два месяца назад.
До этого стало известно, почему Южнодонецкое направление самое опасное. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона.
Ранее появилась информация, что в конце октября в результате боевых действий в Брянской области был убит американский морпех в отставке Кори Навроцки. Как сообщает Newsweek, Навроцки принимал участие в нескольких военных миссиях, прежде чем уйти в отставку. На Украину он прибыл два месяца назад.
До этого стало известно, почему Южнодонецкое направление самое опасное. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова