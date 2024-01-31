Балицкий сообщил о продвижении российских сил в Запорожье

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Российские военные в Запорожской области действуют осторожно, стремясь минимизировать потери среди своих солдат, заявил глава региона Евгений Балицкий в интервью РИА Новости.
Он подчеркнул, что сохранение жизней военнослужащих является приоритетом, и поэтому войска действуют аккуратно, применяя артиллерию и минимизируя риски при движении.
Во вторник Минобороны сообщило о поражении украинской бригады на запорожском направлении, с оценкой потерь Киева до 40 солдат. Ранее также сообщалось о потерях украинских сил в Запорожской области.
Запорожская область была включена в состав Российской Федерации после проведенного в сентябре 2022 года референдума. Контроль над регионом сейчас превышает 70%, однако город Запорожье остается под украинским контролем, и продолжаются боевые действия в районе.
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Во вторник Минобороны сообщило о поражении украинской бригады на запорожском направлении, с оценкой потерь Киева до 40 солдат. Ранее также сообщалось о потерях украинских сил в Запорожской области.
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Артем Кузьмин