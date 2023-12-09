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Украинские солдаты на артемовском направлении в ДНР стараются не вступать в стрелковые бои и часто сдаются в плен или отступают, когда российские штурмовики навязывают близкий стрелковый контакт. Об этом ТАСС сообщил один из командиров бригады «Север V» в составе добровольческого штурмового корпуса, которая работает в районе Артемовска.
Ранее сообщалось, что отряды подразделения «Север-V» Южной группировки войск захватили опорный пункт ВСУ в районе населенного пункта Богдановка в ДНР и продолжают вести наступательные действия на этом направлении. Об этом РИА Новости сообщил один из командиров данного подразделения.
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